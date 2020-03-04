С отстраненным от должности президентом "Грэмми" разорвали контракт

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Национальная академия искусства и науки звукозаписи разорвала контракт с исполнительным директором премии "Грэмми" Деборой Дуган, которую отстранили от должности в январе, накануне церемонии, . Национальная академия искусства и науки звукозаписи разорвала контракт с исполнительным директором премии "Грэмми" Деборой Дуган, которую отстранили от должности в январе, накануне церемонии, сообщает The Guardian.

Это произошло после того, как одна из коллег обвинила Дуган в злоупотреблении полномочиями. По ее словам, Дебора оскорбила ее словесно.

Результатом двух "тщательных" независимых расследований стало решение об увольнении.

"Опытные профессионалы, которые ранее не имели никакого отношения к Академии, опросили 37 свидетелей и приняли во внимание бесчисленное количество документов и писем, имеющих отношение к делу", - говорится в официальном сообщении руководства.

В нем сказано, что "Дуган как менеджер часто допускала погрешности и ошибки", которые также повлияли на окончательное решение.