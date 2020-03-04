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2020-03-04T03:38+0300
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С отстраненным от должности президентом "Грэмми" разорвали контракт
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РИА Новости

С отстраненным от должности президентом "Грэмми" разорвали контракт

03:38 04.03.2020
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© AP Photo / Invision / Charles SykesПрезидент Национальной академии искусства и науки звукозаписи Дебора Дуган
Президент Национальной академии искусства и науки звукозаписи Дебора Дуган
© AP Photo / Invision / Charles Sykes
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Национальная академия искусства и науки звукозаписи разорвала контракт с исполнительным директором премии "Грэмми" Деборой Дуган, которую отстранили от должности в январе, накануне церемонии, сообщает The Guardian.
Это произошло после того, как одна из коллег обвинила Дуган в злоупотреблении полномочиями. По ее словам, Дебора оскорбила ее словесно.
Результатом двух "тщательных" независимых расследований стало решение об увольнении.
"Опытные профессионалы, которые ранее не имели никакого отношения к Академии, опросили 37 свидетелей и приняли во внимание бесчисленное количество документов и писем, имеющих отношение к делу", - говорится в официальном сообщении руководства.
В нем сказано, что "Дуган как менеджер часто допускала погрешности и ошибки", которые также повлияли на окончательное решение.
"Если бы мы оставили ее в штате, нам бы пришлось пойти против своих принципов, а нам хотелось продемонстрировать, что подобное поведение не должно остаться безнаказанным", - поясняется в сообщении.
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