Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-03-04T10:31+0300
https://ria.ru/20200304/1568052963.html
Генетики уточнили происхождение афроамериканцев
https://cdn22.img.ria.ru/images/147280/62/1472806276_0:15:3313:1879_1036x0_80_0_0_e8de668b2cd8fdb3f12b69c04c02589c.jpg
РИА Новости

Генетики уточнили происхождение афроамериканцев

01:00 04.03.2020 (обновлено: 10:31 04.03.2020)
19986
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Ученые на основе обширного геномного анализа выяснили, из каких частей Африки были родом предки современных афроамериканцев, проживающих в различных частях Америки. Результаты опубликованы в журнале Molecular Biology and Evolution.
В период между началом XVI и серединой XIX веков в результате трансатлантической работорговли в Новый Свет было перевезено более девяти миллионов африканцев. Сегодня их потомки живут во всех странах Северной, Южной Америки и Карибского бассейна, чаще всего не зная, из какой части африканского континента происходят их предки.
Чтобы лучше понять детали происхождения сегодняшнего афроамериканского населения, ученые решили восстановить картину прошлых миграций с помощью геномного анализа.
В новой статье, опубликованной в расширенном выпуске журнала, издаваемого Оксфордским университетом, международная группа ученых под руководством Эдуардо Таразона-Сантоса (Eduardo Tarazona-Santos) из Федерального университета Минас-Жерайс в Бразилии приводит результаты геномного анализа 22 региональных групп афроамериканского населения. В исследовании участвовали 6267 неродственных лиц с более чем десятью процентами африканского происхождения из самых разных частей Северной и Южной Америки.
Неандерталец в Африке
30 января, 19:00РИА Наука
Ученые обнаружили у африканцев гены неандертальцев
"Интересно, что африканцы — самая разнообразная человеческая популяция с генетической точки зрения, и во время трансатлантической работорговли это богатое африканское генетическое разнообразие не было утрачено и присутствует сегодня у афроамериканцев и латиноамериканцев, — приводятся в пресс-релизе Оксфордского университета слова Таразона-Сантоса. — С другой стороны, в течение последних 500 лет в Северной и Южной Америке люди различного африканского происхождения и из разных групп населения смешивались больше, чем в Африке".
Анализ включал 533 242 вариабельных генетических положения или однонуклеотидных полиморфизмов (SNP). Основываясь на этом наборе данных, авторам удалось оценить количество африканской ДНК и генетических примесей в сегодняшних популяциях, а также определить структуру афроамериканского населения обеих Америк.
© Eduardo Tarazona-Santos / Federal University of Minas Gerais in BrazilСхема генетической близости между различными регионами Африки и Америки
Схема генетической близости между различными регионами Африки и Америки
© Eduardo Tarazona-Santos / Federal University of Minas Gerais in Brazil
Схема генетической близости между различными регионами Африки и Америки
Исследователи обнаружили, что в генах афроамериканцев, проживающих в Северной Америке, Карибском бассейне и на севере южноамериканского континента, преобладают черты западноафриканского происхождения, в то время как южно- и восточноафриканские корни больше характерны для тех, кто сегодня живет на юге Южной Америки.
Ученые сравнили результаты генетического анализа с историческими данными — записями о трансатлантических перевозках рабов, полученными из базы данных Slave Voyages, и в целом картина подтвердилась.
Ученым также удалось в какой-то степени проследить историю смешений, которые происходили уже на территории Америки.
"Мы пришли к выводу, что в большинстве стран Америки интенсификация примесей произошла между 1750 и 1850 годами, что сильно коррелирует с пиком прибывших из Африки, — говорит Таразона-Сантос. — Это означает, что этот временной интервал был критически важным для формирования структуры африканского генофонда в Новом Свете".
По мнению авторов, результаты исследования чрезвычайно важны для понимания генетики населения в свете продолжающихся социальных, культурных и политических дебатов относительно происхождения населения и смешения рас в странах Северной и Южной Америки.
Колизей в Риме
8 ноября 2019, 12:23РИА Наука
Ученые раскрыли генетический секрет древних римлян
4166234224
Обсудить 17
РИА НаукаАрхеологиягенетикаОткрытия - РИА НаукаОксфордский университетАмерикаЮжная АмерикаСеверная Америка
Популярные комментарии
Интересно, почему туда на кораблях плыли, а в Россию даже пешком не пошли?
4 марта, 03:46
Дмитрий
3410016
Негры они и есть негры. Из Африки.
4 марта, 05:05
Алексей Князев
1220000
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Иркутский чиновник съел вещдок во время задержания
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Комплекс ЗАК-57 Деривация-ПВО калибром 57
Зачистить небо: на что способен перспективный комплекс "Деривация-ПВО"
Автомобиль Газель NN на выставке транспорта Comtrans 2019
Конкуренция по-американски: санкции вынудили ГАЗ продавать активы
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
Победить Трампа может только вирус. Это уже официально
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
Тележурналист Владислав Листьев
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Конфликт между педагогом и учеником в школе № 113
Где найти управу на неадекватных подростков, которые травят учителей
Сторонники президента США Дональда Трампа во время его предвыборного выступления в штате Нью-Гэмпшир
Расист, коммунист и любимец черных. Кого выберут в "супервторник"
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
"Порошенко его посадит". Почему на Украине разочаровались в Зеленском
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Противоречия из-за Идлиба ничего не изменят для Турции и России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:21В Кремле заявили о выполнении мер по защите президента от коронавируса
12:21В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана
12:20В Москве не осложнялась ситуация с коронавирусом, заявил Песков
12:18Кремль изучит призыв Абхазии расследовать возможное отравление Бжании
12:16Умер адмирал флота Алексей Сорокин
12:14Медики рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом украинца
12:14ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают себя фрилансерами и самозанятыми
12:10В МИД оценили возможность подключения Китая к переговорам по СНВ
12:10В Израиле более тысячи школьников поместили на карантин из-за COVID-19
12:09В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги из-за коронавируса
12:05В Подмосковье главврач опроверг данные о побеге пациента из больницы
12:02Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру
12:01В МИД призвали не спекулировать по поводу доклада МАГАТЭ по Ирану
11:59В Таджикистане временно закрыто посещение мечетей из-за коронавируса
11:54Иранский посол рассказал об усилиях по борьбе с коронавирусом
11:51КНР выступила против того, чтобы COVID-19 называли "китайским вирусом"
11:48Матвиенко в преддверии 8 марта призвала женщин беречь мужчин
11:46Иран заинтересован оставаться в рамках ДНЯО, заявили в МИД
11:43Россия призвала США договориться о продлении договора СНВ-3
11:41В МИД оценили возможное признание Индии и Пакистана ядерными державами
Лента новостейМолния