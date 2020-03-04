Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T08:02+0300
https://ria.ru/20200304/1568048396.html
США верят в судьбу Прибалтики для Крыма — и в конец истории
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568126434_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c0338f37954725e5c216c0df8ef2248e.jpg
РИА Новости

США верят в судьбу Прибалтики для Крыма — и в конец истории

08:00 04.03.2020 (обновлено: 08:02 04.03.2020)
11214
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНа набережной в Севастополе у памятника Затопленным кораблям
На набережной в Севастополе у памятника Затопленным кораблям
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, комментируя вопрос принадлежности Крыма, заявил, что Соединенные Штаты никогда не признавали Прибалтийские республики частью СССР. "Они были завоеваны силой", — сказал чиновник.
Тут, конечно, возникает удобный повод обличить лицемерие, напомнив, например, историю вхождения в состав США Техаса, отторгнутого у Мексики в результате войны, то есть "завоеванного силой".

Однако более интересен иной аспект позиции американцев. Ведь подтекст слов Гилмора очевиден: история расставит все на свои места, справедливость восторжествовала в случае с Прибалтикой — а значит, это неизбежно случится и с Крымом.

Оставим за скобками американские представления о справедливости и идеальном мировом устройстве. Понятно, что у каждой страны собственные взгляды, основанные на национальных интересах и державных амбициях. Куда важнее сам факт веры Вашингтона в то, что рано или поздно все на планете устроится "единственно правильным" образом и что так останется навсегда.
Константин Бахарев
Вчера, 17:05
В Госдуме прокомментировали сравнение Крыма и советской Прибалтики
Это означает, что наши американские партнеры продолжают жить — и действовать — под дурманом успокаивающей и очень приятной концепции о конце истории. И хотя от данной идеи уже давным-давно отказался и сам высказавший ее автор, поскольку жизнь максимально доходчиво продемонстрировала его неправоту, эта мысль явно продолжает определять политику самого влиятельного государства мира.
Почему "конец истории" Фрэнсиса Фукуямы столь притягателен для Соединенных Штатов, вполне понятно. Победа Запада в холодной войне создала иллюзию решения сразу двух важнейших проблем, сопровождающих человечество всю его историю. Во-первых, появилась общая для всего мира точка отсчета политической, экономической, идейной и моральной правоты, а именно — либеральная демократия и Запад как ее носитель. Во-вторых, безоговорочное доминирование США во всех ключевых сферах — от экономической до военной — ознаменовало для них спокойную эпоху благополучия без напряженной борьбы с конкурентами. Причем создалось впечатление, что эта эпоха продлится вечно.
Теперь можно посмеиваться над подобной наивностью, однако это не вполне справедливо. Американская гегемония продержалась более четверти века, что довольно долго: достаточно, чтобы государственный управленческий аппарат обновился поколением, для которого такое положение вещей — привычная норма, а малейшее отступление от нее по сей день кажется нарушением незыблемых правил и крайне некомфортно.
Отдыхающие у памятника затопленным кораблям в Севастополе
Вчера, 08:48Сказано в эфире
В Госдепе США сравнили Крым с Прибалтикой. Какая связь?В Госдепе отметили параллели в непризнании Крыма российским и непризнании вхождения прибалтийских республик в состав СССР. Сравнение искусственно, уверен эксперт Владимир Оленченко, который поделился своим мнением в эфире радио Sputnik.
Отсюда упорное использование исторических параллелей и привычных лекал для новых ситуаций — это просто попытка загнать все более обременительную реальность в знакомые и удобные рамки. Искреннее возмущение некоторых западных политиков и даже официальных лиц современной Россией, которая слишком многое себе позволяет, хотя должна сидеть тихо под веником, потому что проиграла в холодной войне, отражает тот же самый когнитивный диссонанс, когда привычная и такая уютная картина мира ежедневно вступает в противоречие с неприветливой действительностью.

Ситуация тем более печальна, поскольку Россия сделала своим фирменным знаком нестандартность мышления и действий, способность переиграть ситуацию в свою пользу, поступая оригинально и неизбито. Примерять к подобной политике штампы тридцати- или даже семидесятилетней давности — только обнажать собственную политическую и интеллектуальную беспомощность.

Да и по поводу качества самих штампов есть серьезные вопросы. Три Прибалтийские республики (как и еще больше десятка республик) находились в составе Советского Союза полвека, а мнение США по данному поводу все эти десятилетия никак не влияло на происходившее. В 1990-х объяснение произошедшего краха и распада СССР его фундаментальной порочностью оказалось наиболее удобным и принесло Западу немалые бонусы.
Вот только чем дальше, тем больше проявляются издержки и опасности такого подхода. Идея, что сепаратизм возникает исключительно в "плохих" странах, которые заслуживают этого и в итоге обязательно развалятся, так старательно продвигалась, что ныне с ней вынуждены иметь дело западные государства, среди которых каталонский и шотландский случаи просто наиболее известны. Да и США в свете четкой географической составляющей в нынешнем внутриполитическом расколе (либерально настроенные побережья против трампистской срединной Америки) находятся в зоне риска.
Президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии вручения президентских премий в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год
12 февраля, 08:00
Путину доверяют 65 миллионов американцев: как этого добились
Что же касается России, то из поражения в холодной войне она извлекла, возможно, самый ценный урок: в мире по-прежнему нет ничего гарантированного и предуготованного — самый грандиозный триумф способен обернуться провалом, а любой проигрыш может послужить основой для будущей победы. Важно извлекать уроки из прошлого, но смотреть необходимо — в будущее. А еще очень опасно почивать на лаврах.
Впрочем, никто не мешает американцам и дальше ждать, когда маховик истории вновь качнется в их пользу и в мире вновь установится порядок по их вкусу, включая судьбу Крыма. Правда, ждать придется очень долго.
3501830211
Обсудить 51
Фрэнсис ФукуямаПрибалтикаРеспублика КрымСШААвторыВ мире
Популярные комментарии
а я верю, что живу в Великой Стране!!! с глубокой историей! и в то, что Западу мы никогда не нравились - ни монархической, ни социалистической, ни капиталистической !!! нужны только наши ресурсы...
4 марта, 09:15
wwiking7000
6090005
А ещё в России верят, что санкции нам только на пользу, что повышение пенсионного возраста для блага народа, и что их лидер каждый день кого-то побеждает...)))
4 марта, 09:20
P.Prawda .
10800048
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
Победить Трампа может только вирус. Это уже официально
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Противоречия из-за Идлиба ничего не изменят для Турции и России
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
"Порошенко его посадит". Почему на Украине разочаровались в Зеленском
Автомобиль Газель NN на выставке транспорта Comtrans 2019
Конкуренция по-американски: санкции вынудили ГАЗ продавать активы
Комплекс ЗАК-57 Деривация-ПВО калибром 57
Зачистить небо: на что способен перспективный комплекс "Деривация-ПВО"
Сторонники президента США Дональда Трампа во время его предвыборного выступления в штате Нью-Гэмпшир
Расист, коммунист и любимец черных. Кого выберут в "супервторник"
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Конфликт между педагогом и учеником в школе № 113
Где найти управу на неадекватных подростков, которые травят учителей
Иркутский чиновник съел вещдок во время задержания
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Дезинфекция улиц в Дэгу, Южная Корея
Южную Корею охватывает эпидемия коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:21В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана
12:20В Москве не осложнялась ситуация с коронавирусом, заявил Песков
12:18Кремль изучит призыв Абхазии расследовать возможное отравление Бжании
12:16Умер адмирал флота Алексей Сорокин
12:14Медики рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом украинца
12:14ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают себя фрилансерами и самозанятыми
12:10В МИД оценили возможность подключения Китая к переговорам по СНВ
12:10В Израиле более тысячи школьников поместили на карантин из-за COVID-19
12:09В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги из-за коронавируса
12:05В Подмосковье главврач опроверг данные о побеге пациента из больницы
12:02Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру
12:01В МИД призвали не спекулировать по поводу доклада МАГАТЭ по Ирану
11:59В Таджикистане временно закрыто посещение мечетей из-за коронавируса
11:54Иранский посол рассказал об усилиях по борьбе с коронавирусом
11:51КНР выступила против того, чтобы COVID-19 называли "китайским вирусом"
11:48Матвиенко в преддверии 8 марта призвала женщин беречь мужчин
11:46Иран заинтересован оставаться в рамках ДНЯО, заявили в МИД
11:43Россия призвала США договориться о продлении договора СНВ-3
11:41В МИД оценили возможное признание Индии и Пакистана ядерными державами
11:40В МИД прокомментировали авиаудары США по талибам в Афганистане
Лента новостейМолния