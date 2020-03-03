В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР

"Точно так же мы будем отстаивать это предложение, пока эта (ситуация) не изменится. Необходимо изменить подход к внешней политике России. Этого еще не произошло, но однажды произойдет, и Соединенные Штаты будут придерживаться наших принципов и придерживаться принципов Заключительного акта (Хельсинского соглашения – ред.)", — добавил дипломат, говоря о позиции США в отношении Крыма.