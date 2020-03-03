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В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР
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РИА Новости

В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР

02:06 03.03.2020 (обновлено: 02:59 03.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНабережная имени Ленина в Ялте
Набережная имени Ленина в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Набережная имени Ленина в Ялте. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
"Мы никогда не соглашались с мнением, что прибалтийские государства были частью Советского Союза. Они были завоеваны силой. Мы никогда не соглашались, что они были социалистическими республиками и законной частью России (СССР – ред.)", — заявил Гилмор в понедельник журналистам.

"Точно так же мы будем отстаивать это предложение, пока эта (ситуация) не изменится. Необходимо изменить подход к внешней политике России. Этого еще не произошло, но однажды произойдет, и Соединенные Штаты будут придерживаться наших принципов и придерживаться принципов Заключительного акта (Хельсинского соглашения – ред.)", — добавил дипломат, говоря о позиции США в отношении Крыма.

Эстония, Литва и Латвия, которые после революции 1917 года в России стали независимыми государствами, а в 1940 году вошли в состав СССР. Несмотря на формальное непризнание этого факта, США фактически признали прибалтийские республики частью СССР, что нашло отражение в решениях Ялтинской и Потсдамской конференций 1945 года. Кроме того, в 1975 году ОБСЕ приняла решение о нерушимости европейских границ.
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Представителя Крыма не пустили на конференцию в Норвегию
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Ее в этом поддерживают ряд стран Запада.
Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент США Дональд Трамп
1 марта, 00:50
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Джеймс Гилмор (бывший губернатор штата Вирджиния)ПрибалтикаГосударственный департамент СШАЭстонияЛатвияРеспублика КрымРоссияСССРСШАЛитваВ мире
Популярные комментарии
Европейские границы 1975 года Крымом никак не были изменены. А вот создание Косово путем бомбардировок, это явное изменение границ установленных в 1975. Очередное лицемерие.
3 марта, 03:41
MMz
6100000
Некоторые не признают что Земля круглая, ну и что с того?
3 марта, 03:47
VVVitaliy V
4150001
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