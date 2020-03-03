В Госдепе сравнили непризнание Крыма и прибалтийских республик СССР

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. США рассчитывают, что позиция России по поводу Крыма изменится, и не будут признавать регион российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
"Мы никогда не соглашались с мнением, что прибалтийские государства были частью Советского Союза. Они были завоеваны силой. Мы никогда не соглашались, что они были социалистическими республиками и законной частью России (СССР – ред.)", — заявил Гилмор в понедельник журналистам.
"Точно так же мы будем отстаивать это предложение, пока эта (ситуация) не изменится. Необходимо изменить подход к внешней политике России. Этого еще не произошло, но однажды произойдет, и Соединенные Штаты будут придерживаться наших принципов и придерживаться принципов Заключительного акта (Хельсинского соглашения – ред.)", — добавил дипломат, говоря о позиции США в отношении Крыма.
Эстония, Литва и Латвия, которые после революции 1917 года в России стали независимыми государствами, а в 1940 году вошли в состав СССР. Несмотря на формальное непризнание этого факта, США фактически признали прибалтийские республики частью СССР, что нашло отражение в решениях Ялтинской и Потсдамской конференций 1945 года. Кроме того, в 1975 году ОБСЕ приняла решение о нерушимости европейских границ.
29 февраля, 22:06Представителя Крыма не пустили на конференцию в Норвегию
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Ее в этом поддерживают ряд стран Запада.
Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".