Эксперты рассказали, как увидеть больше за отпуск благодаря стоповеру

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Более половины российских авиапассажиров не знают о возможностях познакомиться с городом с помощью стоповера во время авиаперелета со стыковкой, сообщает Туту.ру.

Так называется транзитная пересадка между авиарейсами, купленными по одному билету. Чаще всего под стоповером имеются в виду пересадки от 24 часов. Стыковки длительностью менее суток в авиации называются лэйоверами. Но и они дают возможность прогуляться по городу.

Длина лэйовера и стоповера обычно колеблется от шести до 28 часов, однако можно найти предложения с пересадкой до 120 часов. Совершить стоповер, как правило, можно один раз за поездку (то есть на пути или туда, или обратно). Зачастую в своем домашнем аэропорту авиакомпании оплачивают путешественникам проживание в отеле, трансфер, питание и даже экскурсии по городу. Иногда нужно доплатить, но, как правило, меньше реальной стоимости предлагаемых услуг.

Сервис путешествий опросил 1250 своих пользователей, чтобы выяснить, что путешественники знают о стоповерах и готовы ли ими пользоваться.

Главная проблема в том, что о них мало кому известно. Согласно опросу, 88 процентов туристов никогда не пользовались стоповером, причем 58 процентов — даже и не слышали о такой возможности.