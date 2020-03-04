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Туризм
2020-03-04T10:33+0300
https://ria.ru/20200304/1568044000.html
Эксперты рассказали, как увидеть больше за отпуск благодаря стоповеру
https://cdn23.img.ria.ru/images/154872/07/1548720708_64:425:2949:2048_1036x0_80_0_0_24db0dc11dd19885a976f294f77125ce.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, как увидеть больше за отпуск благодаря стоповеру

10:33 04.03.2020
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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМолодая пара в аэропорту
Молодая пара в аэропорту
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Более половины российских авиапассажиров не знают о возможностях познакомиться с городом с помощью стоповера во время авиаперелета со стыковкой, сообщает Туту.ру.
Так называется транзитная пересадка между авиарейсами, купленными по одному билету. Чаще всего под стоповером имеются в виду пересадки от 24 часов. Стыковки длительностью менее суток в авиации называются лэйоверами. Но и они дают возможность прогуляться по городу.
Длина лэйовера и стоповера обычно колеблется от шести до 28 часов, однако можно найти предложения с пересадкой до 120 часов. Совершить стоповер, как правило, можно один раз за поездку (то есть на пути или туда, или обратно). Зачастую в своем домашнем аэропорту авиакомпании оплачивают путешественникам проживание в отеле, трансфер, питание и даже экскурсии по городу. Иногда нужно доплатить, но, как правило, меньше реальной стоимости предлагаемых услуг.
Сервис путешествий опросил 1250 своих пользователей, чтобы выяснить, что путешественники знают о стоповерах и готовы ли ими пользоваться.
Главная проблема в том, что о них мало кому известно. Согласно опросу, 88 процентов туристов никогда не пользовались стоповером, причем 58 процентов — даже и не слышали о такой возможности.
Всего 12 процентов респондентов пользовались услугой: четыре процента — единожды и восемь — специально планируют маршрут, чтобы попасть на рейс со стоповером. С любопытством к такой идее отнеслись 30 процентов опрошенных.
Национальный аэропорт Минск
2 августа 2018, 09:14Туризм
Названы аэропорты, через которые российские туристы часто летают трансфером
400000
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