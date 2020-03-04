Что толкнуло школьника на убийство отца в Забайкалье

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости, Виктор Званцев. В Забайкальском крае 17-летнего подростка обвиняют в убийстве 49-летнего отца. По словам родственников, тот регулярно избивал сына, а в день трагедии едва его не зарезал. После случившегося на защиту школьника встало все село: люди собирают деньги на адвоката и надеются, что статью уголовного дела переквалифицируют на менее тяжкую. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах произошедшего.

Выстрел в темноту

Днем 1 марта Николай Федоров из села Ломы вместе с сыном Даниилом (имя несовершеннолетнего изменено) отправился в лес за дровами. Домой они вернулись уже вечером, причем глава семейства был сильно не в духе.

"Я позвонила маме, чтобы поздравить ее с Масленицей, — рассказывает РИА Новости сестра Даниила Екатерина Анисимова. — Она сообщила, что брат помял крыло у машины. Отец сильно разозлился, надавал ему кучу подзатыльников, а потом взял флягу спирта и куда-то ушел. В общем, у мамы уже тогда было плохое предчувствие".

© Фото : предоставлено родственниками Даниила Коровник, где Николай хранил оружие © Фото : предоставлено родственниками Даниила Коровник, где Николай хранил оружие

Как объяснила мать Даниила, Николай вернулся домой поздно ночью и сразу накинулся на сына. Избил его кулаками, потом табуреткой, наконец схватился за нож (родственники утверждают, что холодное оружие при осмотре места происшествия почему-то не изъяли).

"Он приставил лезвие к горлу Даниила и заявил, что сейчас его зарежет, а потом расправится с мамой, — продолжает Анисимова. — Брат вырвался, выбежал из дома и спрятался в коровнике, где Николай хранил оружие. Когда тот двинулся к сараю, Даниил взял охотничий обрез и два раза выстрелил в сторону приближающегося силуэта".

Отец упал, но какое-то время еще был жив, а мать сразу позвонила в полицию. К дому быстро подъехали сотрудники уголовного розыска и врачи скорой, которые лишь констатировали смерть Федорова.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство" и задержали Даниила на двое суток. По предварительной версии СК, преступление совершено на почве личных неприязненных отношений.

© Фото : предоставлено родственниками Даниила Место, где произошло убийство © Фото : предоставлено родственниками Даниила Место, где произошло убийство

Неспокойная жизнь

Погибший уже имел проблемы с законом. Первую судимость получил еще в девяностые, когда жестоко избил беременную супругу. Женщина скончалась, а Николая посадили в тюрьму.

Выйдя на свободу, он познакомился с Татьяной Еремеевой. Та в одиночку воспитывала троих детей от первого брака и нуждалась в крепкой мужской руке. Пара расписалась, однако спокойная жизнь продлилась недолго.

"Мне было девять лет, когда Николай первый раз поднял руку на маму, — вспоминает Екатерина. — Та хотела его выгнать, но отчим пригрозил, что сожжет дом. После рождения Даниила и вовсе начался настоящий ад. Николай избивал детей, и младшему доставалось больше всего. Один раз мы позвонили в районный отдел милиции, однако дежурный заявил, что пока нет трупа, они никуда не поедут, так как не хотят жечь бензин. Узнав, что мы обращалась в правоохранительные органы, Николай рассвирепел и сказал, что если его посадят, он все равно выйдет и всех убьет".

Не выдержав систематических унижений, родительский дом покинул старший сын Татьяны Александр. После школы он поступил в колледж и перебрался в соседний город. Затем его примеру последовали средний брат и сестра.

"Мы уехали около десяти лет назад и с тех пор не возвращались, — объясняет девушка. — Отчим почему-то запрещал маме и Даниилу с нами общаться. Разумеется, они его сильно боялись и лишний раз старались не злить. В этом году брат должен был окончить 11-й класс, после чего мама планировала продать дом и переселиться ко мне в Краснокаменск. Не дождались совсем чуть-чуть".

Точка кипения

Порядка десяти жителей Ломы, опрошенных корреспондентом РИА Новости, подтвердили, что Федоров постоянно избивал родных.

"Даниила у нас поддерживает все село, — говорит РИА Новости Надежда Дружинина. — Мы собираем подписи в его защиту, положительные характеристики и деньги на адвоката. Все знают, что Николай был тираном и издевался над детьми. Он никого не стеснялся, избивал сына даже при его одноклассниках. Они, кстати, готовы все это подтвердить в полиции".

© Фото : предоставлено родственниками Даниила Даниил учится в десятом классе © Фото : предоставлено родственниками Даниила Даниил учится в десятом классе

Как сообщили РИА Новости в ломовской школе, у Даниила, в отличие от отца, не было проблем с поведением. Он отличался спокойствием, отзывчивостью и дружелюбием.

"Мне кажется, Николая всегда злило то, что сын был его полной противоположностью, — считает Екатерина. — За это отчим на него и срывался. К тому же по комплекции Николай был высокий и сильный, а также умел хорошо манипулировать людьми. Хотя один раз управа на Федорова все-же нашлась, когда старшая дочь от первого брака написала на него заявление. Его осудили по статье "Побои", но дали всего год условно".

После задержания Даниилу предоставили бесплатного защитника, но тот, по словам родственников, никак ему не помог, и они обратились к платному адвокату. Сразу после этого в деле сменился следователь, а школьника отправили на медосвидетельствование, где зафиксировали различные травмы, нанесенные отцом.

"Мы надеемся, что квалификацию статьи изменят с убийства на самооборону, — подчеркивают жители Ломы. — Ведь Даниила действительно довели до отчаяния, и, возможно, он совершил преступление в состоянии аффекта".

Даже старший брат погибшего Владимир, который вместе с вдовой сейчас занимается организацией похорон, встал на сторону Даниила, добавляют родственники.