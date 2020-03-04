Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T08:03+0300
https://ria.ru/20200304/1567894435.html
Рубль заразился коронавирусом: что будет с курсом весной
https://cdn25.img.ria.ru/images/152649/08/1526490862_0:245:6000:3620_1036x0_80_0_0_a5c5311930d0b371d38976f646bb70cb.jpg
РИА Новости

Рубль заразился коронавирусом: что будет с курсом весной

08:00 04.03.2020 (обновлено: 08:03 04.03.2020)
13699
© Depositphotos / valphotoРоссийские рубли и доллары США
Российские рубли и доллары США
© Depositphotos / valphoto
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. К концу февраля рубль потерял относительно американской валюты три процента, европейской — 2,1. Аналитики предупреждают, что в марте может быть и 70 за доллар, причем это не предел. О том, чего ждать от обменного курса весной и переживет ли российская денежная единица эпидемию коронавируса, — в материале РИА Новости.

Панические настроения

Новый виток распространения инфекции — эпидемия охватила Южную Корею, Иран и Италию — нанес очередной удар по нефтяным котировкам. К этому добавился геополитический фактор: обострение ситуации в Сирии.
Только за прошлую неделю нефть рухнула на 13 процентов — до минимумов конца 2018-го, а общие потери с начала года — 23,3 процента. Из-за остановки производств по всему миру спрос на топливо падает. Охваченные паникой инвесторы распродают активы развивающихся рынков, перекладывая деньги в золото и американский госдолг.

"В результате валюты развивающихся стран слабеют", — отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Не избежала этого и российская денежная единица. На последних торгах февраля рубль обвалился до 67,65 за доллар, курс евро в минувший понедельник впервые за год достиг 75-ти. Распродавали и другие рублевые активы, включая гособлигации и корпоративные акции, — для них минувшая неделя оказалась одной из самых сложных.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на форуме Цифровое будущее глобальной экономики
28 февраля, 08:00
Аналитики Morgan Stanley рассказали, что будет с российской экономикой
Обвал акций, облигаций, нефти и ряда валют, включая рубль, — сильнейший за пять лет. Эксперты подчеркивают: после столь масштабного удара ждать быстрого восстановления не стоит.

"Негатив привнесла отчетность азиатских рынков, где индексы промышленного производства снизились гораздо больше прогнозов. Это окажет давление не только на валюты развивающихся стран, но и на нефтяные котировки, которые уже опускались ниже 50 долларов за баррель Brent", — указывает Андрей Хохрин, генеральный директор ИК "Иволга Капитал".

Есть куда падать

Сейчас рубль находится в диапазоне 66-67 за доллар, но это не предел.
"Цена барреля в бюджете — 57, а курс доллара — 65,7. То есть рублевая стоимость барреля, необходимая для бездефицитного бюджета, — это 3745. Сейчас — 3370, то есть потенциал для ослабления российской валюты — десять процентов", — поясняет Виталий Мацкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей.
Американские доллары
21 февраля, 08:00
Финальная распродажа: Россия избавилась от госдолга США
Все зависит от развития ситуации с китайским вирусом. При пессимистичном сценарии — быстрое расширение масштабов эпидемии, множество жертв, очередная страна на карантине — дальнейшего обвала не избежать.
"Если цена на нефть пробьет уровень в 50 долларов, чего в краткосрочном плане нельзя исключать, спекулянты попробуют сыграть на повышение курса до 68-69-ти", — считает Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс".
"При котировках ниже пятидесяти за баррель увидим доллар дороже семидесяти и евро ближе к восьмидесяти рублям", — полагает Артем Деев из AMarkets.

Некоторые эксперты допускают и более серьезный провал. Например, если Европе и США, как и Китаю, придется ввести повсеместный карантин, ущерб для экономики будет огромным. "В этой ситуации возможен доллар и по 72-75 рублей", — предупреждает Олег Богданов, ведущий аналитик QBF.

Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 26 октября 2018
29 февраля, 08:00
Режим паники: коронавирус обвалил американские биржи
Если эпидемия затянется, курс восстановится нескоро. По мнению большинства экономистов, уже в этом году мир вступит в очередной кризис. "Эпидемия коронавируса может стать последней соломинкой, сломавшей хребет глобальной экономики", — говорит главный экономический советник Allianz SE Мохамед Эль-Эриан.
Укрепить рубль способны позитивные новости вроде появления вакцины от коронавируса или сокращение добычи нефти странами ОПЕК+. Но это даст ограниченный эффект, уточняют аналитики.
Особенно обострится ситуация может в марте, когда проявятся первые последствия воздействия коронавируса на мировую экономику. О том, что эпидемия грозит глобальной рецессией, уже предупредила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Прогноз по росту суммарного ВВП снижен с 2,9 процента до 2,4 процента, а критическим значением считается 2,5 процента.
116610442
Обсудить 12
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаСШАРубльЭкономика
Популярные комментарии
Два шага налево, два шага направо, шаг вперед и два назад. В январе на РИА статья была что рубль не зависит отныне от цены на нефть, ну-ну, теперь оказывается коронавирус виноват.
4 марта, 08:35
MMarakov1978
1020002
Удивляет одно в мыслях "наших" журналистов: Чего бы ни случилось в мире, это ведет к обвалу рубля. Но виноваты в гниении рубля не отсталая экономика России, направленная в первую очередь на благоденствие проверяющих/разрешаюших/контролируюших чиновников, а:1. короновирус 2. птичий грипп.3. паника на уолл-стрит.4 низкие цены на нефть. 5. высокие цены на нефть.6...
4 марта, 09:34
ss.hichnik
1100003
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Иркутский чиновник съел вещдок во время задержания
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
Автомобиль Газель NN на выставке транспорта Comtrans 2019
Конкуренция по-американски: санкции вынудили ГАЗ продавать активы
Комплекс ЗАК-57 Деривация-ПВО калибром 57
Зачистить небо: на что способен перспективный комплекс "Деривация-ПВО"
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
Победить Трампа может только вирус. Это уже официально
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
"Порошенко его посадит". Почему на Украине разочаровались в Зеленском
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Противоречия из-за Идлиба ничего не изменят для Турции и России
Конфликт между педагогом и учеником в школе № 113
Где найти управу на неадекватных подростков, которые травят учителей
Тест на выявление коронавируса
У летевшего транзитом через Москву пассажира выявили коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:18Кремль изучит призыв Абхазии расследовать возможное отравление Бжании
12:16Умер адмирал флота Алексей Сорокин
12:14Медики рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом украинца
12:14ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают себя фрилансерами и самозанятыми
12:10В МИД оценили возможность подключения Китая к переговорам по СНВ
12:10В Израиле более тысячи школьников поместили на карантин из-за COVID-19
12:09В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги из-за коронавируса
12:05В Подмосковье главврач опроверг данные о побеге пациента из больницы
12:02Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру
12:01В МИД призвали не спекулировать по поводу доклада МАГАТЭ по Ирану
11:59В Таджикистане временно закрыто посещение мечетей из-за коронавируса
11:54Иранский посол рассказал об усилиях по борьбе с коронавирусом
11:51КНР выступила против того, чтобы COVID-19 называли "китайским вирусом"
11:48Матвиенко в преддверии 8 марта призвала женщин беречь мужчин
11:46Иран заинтересован оставаться в рамках ДНЯО, заявили в МИД
11:43Россия призвала США договориться о продлении договора СНВ-3
11:41В МИД оценили возможное признание Индии и Пакистана ядерными державами
11:40В МИД прокомментировали авиаудары США по талибам в Афганистане
11:39Китайские ученые рассказали о мутациях коронавируса
11:38Саммит "Россия – Исламский мир" перенесли из-за коронавируса
Лента новостейМолния