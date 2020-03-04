Рубль заразился коронавирусом: что будет с курсом весной

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. К концу февраля рубль потерял относительно американской валюты три процента, европейской — 2,1. Аналитики предупреждают, что в марте может быть и 70 за доллар, причем это не предел. О том, чего ждать от обменного курса весной и переживет ли российская денежная единица эпидемию коронавируса, — в материале РИА Новости.

Панические настроения

Новый виток распространения инфекции — эпидемия охватила Южную Корею, Иран и Италию — нанес очередной удар по нефтяным котировкам. К этому добавился геополитический фактор: обострение ситуации в Сирии.

Только за прошлую неделю нефть рухнула на 13 процентов — до минимумов конца 2018-го, а общие потери с начала года — 23,3 процента. Из-за остановки производств по всему миру спрос на топливо падает. Охваченные паникой инвесторы распродают активы развивающихся рынков, перекладывая деньги в золото и американский госдолг.

"В результате валюты развивающихся стран слабеют", — отмечает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets.

Не избежала этого и российская денежная единица. На последних торгах февраля рубль обвалился до 67,65 за доллар, курс евро в минувший понедельник впервые за год достиг 75-ти. Распродавали и другие рублевые активы, включая гособлигации и корпоративные акции, — для них минувшая неделя оказалась одной из самых сложных.

Обвал акций, облигаций, нефти и ряда валют, включая рубль, — сильнейший за пять лет. Эксперты подчеркивают: после столь масштабного удара ждать быстрого восстановления не стоит.

"Негатив привнесла отчетность азиатских рынков, где индексы промышленного производства снизились гораздо больше прогнозов. Это окажет давление не только на валюты развивающихся стран, но и на нефтяные котировки, которые уже опускались ниже 50 долларов за баррель Brent", — указывает Андрей Хохрин, генеральный директор ИК "Иволга Капитал".

Есть куда падать

Сейчас рубль находится в диапазоне 66-67 за доллар, но это не предел.

"Цена барреля в бюджете — 57, а курс доллара — 65,7. То есть рублевая стоимость барреля, необходимая для бездефицитного бюджета, — это 3745. Сейчас — 3370, то есть потенциал для ослабления российской валюты — десять процентов", — поясняет Виталий Мацкевич, президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей.

Все зависит от развития ситуации с китайским вирусом. При пессимистичном сценарии — быстрое расширение масштабов эпидемии, множество жертв, очередная страна на карантине — дальнейшего обвала не избежать.

"Если цена на нефть пробьет уровень в 50 долларов, чего в краткосрочном плане нельзя исключать, спекулянты попробуют сыграть на повышение курса до 68-69-ти", — считает Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс".

"При котировках ниже пятидесяти за баррель увидим доллар дороже семидесяти и евро ближе к восьмидесяти рублям", — полагает Артем Деев из AMarkets.

Некоторые эксперты допускают и более серьезный провал. Например, если Европе и США, как и Китаю, придется ввести повсеместный карантин, ущерб для экономики будет огромным. "В этой ситуации возможен доллар и по 72-75 рублей", — предупреждает Олег Богданов, ведущий аналитик QBF.

Если эпидемия затянется, курс восстановится нескоро. По мнению большинства экономистов, уже в этом году мир вступит в очередной кризис. "Эпидемия коронавируса может стать последней соломинкой, сломавшей хребет глобальной экономики", — говорит главный экономический советник Allianz SE Мохамед Эль-Эриан.

Укрепить рубль способны позитивные новости вроде появления вакцины от коронавируса или сокращение добычи нефти странами ОПЕК+. Но это даст ограниченный эффект, уточняют аналитики.