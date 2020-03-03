СМИ сообщили об иске штаба Трампа к Washington Post

Президент США Дональд Трамп во время выступления на предвыборном митинге в штате Нью-Гэмпшир

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Предвыборный штаб президента США Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал в суд на американскую газету Washington Post за публикацию в 2019 году "ложных и клеветнических заявлений" о якобы сговоре действующего главы государства с Россией, сообщил телеканал Fox News.

Ранее предвыборный штаб Трампа подал аналогичный иск против крупнейшей американской газеты New York Times. В заявлении штаба отмечалось, что иск против издания был подан "из-за статьи, которая говорит о сговоре с Россией как о свершившемся факте".

По данным телеканала, иск на "миллионы долларов" подан в окружной суд США в Вашингтоне (округ Колумбия) из-за нескольких статей Washington Post, опубликованных в июне 2019 года и содержащих заявления, связывающие кампанию Трампа с иностранным вмешательством.

"Эти заявления были и остаются на 100 процентов ложными и клеветническими. В иске утверждается, что Washington Post знала о ложности (публикуемых заявлений - ред.) на момент их публикации, но делала это с преднамеренной целью повредить кампании (Трампа - ред.), вводя в заблуждение своих собственных читателей", - пояснила советник штаба Трампа Дженна Эллис.