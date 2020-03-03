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2020-03-04T00:01+0300
https://ria.ru/20200303/1568120789.html
СМИ сообщили об иске штаба Трампа к Washington Post
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РИА Новости

СМИ сообщили об иске штаба Трампа к Washington Post

23:31 03.03.2020 (обновлено: 00:01 04.03.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп во время выступления на предвыборном митинге в штате Нью-Гэмпшир
Президент США Дональд Трамп во время выступления на предвыборном митинге в штате Нью-Гэмпшир
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа подал в суд на американскую газету Washington Post за публикацию в 2019 году "ложных и клеветнических заявлений" о якобы сговоре действующего главы государства с Россией, сообщил телеканал Fox News.
Ранее предвыборный штаб Трампа подал аналогичный иск против крупнейшей американской газеты New York Times. В заявлении штаба отмечалось, что иск против издания был подан "из-за статьи, которая говорит о сговоре с Россией как о свершившемся факте".
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По данным телеканала, иск на "миллионы долларов" подан в окружной суд США в Вашингтоне (округ Колумбия) из-за нескольких статей Washington Post, опубликованных в июне 2019 года и содержащих заявления, связывающие кампанию Трампа с иностранным вмешательством.
"Эти заявления были и остаются на 100 процентов ложными и клеветническими. В иске утверждается, что Washington Post знала о ложности (публикуемых заявлений - ред.) на момент их публикации, но делала это с преднамеренной целью повредить кампании (Трампа - ред.), вводя в заблуждение своих собственных читателей", - пояснила советник штаба Трампа Дженна Эллис.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер расследовал предполагаемые связи Трампа и его штаба с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. Мюллер завершил расследование в марте 2019 года, не найдя свидетельств "сговора" между Трампом и Россией. Москва все обвинения отрицает.
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