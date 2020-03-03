Как проходит "супервторник" в США

АЛЕКСАНДРИЯ (США), 3 мар - РИА Новости, Михаил Тургиев. Голосование на праймериз демократической партии США на участках в городе Александрия, штат Виргиния, под Вашингтоном проходит спокойно, желающих отдать свой голос утром немного. Кого они поддерживают и по каким причинам, выяснял корреспондент РИА Новости.

Виргиния – один из 14 штатов, где проходит супервторник – единый день голосования на праймериз для большого числа штатов, по итогам которого могут определиться лидеры в кандидаты на президентство от Демократической партии.

Лидерами по итогам прошедших ранее в четырех штатах праймериз являются Берни Сандерс и Джо Байден. За ними с большим отставанием следует сенатор Элизабет Уоррен . А для миллиардера Майкла Блумберга этот день стал дебютом.

Медленно, но верно

Площадь перед городской ратушей в центре города, где находится один из участков, пустынна. По периметру выставлены таблички, предупреждают, что здесь запрещено агитировать, но вокруг нет никого, кто пытался бы это делать.

В кустах лежит перевернутая табличка "Виргиния за Уоррен".

Раз в пару минут кто-то заходит в дверь, на которую указывает красная объявление с белой стрелкой и надписью "Голосовать - здесь". Менее чем через десять минут люди покидают здание.

Женщина с наклейкой "Я проголосовал" на лацкане жакета приостанавливается, чтобы сделать серию селфи на фоне ратуши.

Сандерса не брошу

Мужчина средних лет в джинсах, кедах, ветровке и небрежно подвернутой вязаной шапке голосовал за Берни Сандерса. На груди у него круглая наклейка с надписью "Я проголосовал" и рядом большой круглый значок с именем кандидата.

"Он мне нравится, потому что он за рабочий класс и старается поднять его. Думаю, он постарается заняться богатыми и неравенством", - сказал РИА Новости сторонник Сандерса, пожелавший не называть своего имени.

"У меня сегодня первый день на новой работе, так что я не хотел бы где-то фигурировать", - пояснил он.

Сандерс, по его словам, нравится ему прогрессивным подходом к вопросам климата и экономики, а также тем, что его избирательная кампания финансируется за счёт пожертвований простых людей, а не крупных вливаний миллиардеров.

"Он не социалист, он, скорее, прогрессивный политик", - отвечает мужчина на вопрос о том, как относится к критике в адрес Сандерса, которого противники называют социалистом, что в США у многих ассоциируется с Советским Союзом.

"Я думаю, он старается изменить политический ландшафт. Посмотрим, что будет. Я Сандерса не брошу", - уверяет он, говоря о вероятности того, что в итоге все другие кандидаты от демократов выйдут из борьбы и поддержат Байдена, как это буквально перед супервторником сделали сенатор Эми Клобушар и экс-мэр городка Сайт-Бенд Пит Баттиджич

Сердцем за Уоррен

Молодая жительница Александрии по имени Челси толкает перед собой коляску для двойни. В одном кресле - маленький ребёнок, в другом - вещи.

"Я за Уоррен голосовала. Я понимаю, что некоторые говорят, что Байден самый выбираемый, но я решила голосовать сердцем. Думаю, Элизабет Уоррен будет лучшим президентом из них. Она умная, сострадающая и близкая (к народу)", - говорит Челси.

По ее словам, ее по большому счету устроил бы любой кандидат, кроме миллиардера Майкла Блумберга. При этом она готова отдать и голос за Сандерса, но соглашается поддержать любого единого кандидата, который останется в конце этой гонки, если Уоррен в итоге выйдет из борьбы и поддержит кого-то из них.

"Думаю, я все-таки предпочла бы Сандерса Байдену, даже несмотря на то, что все остальные, судя по всему, отдают поддержку Байдену. Думаю, Байден был бы хорошим выбором четыре года назад", - говорит женщина.

По ее мнению, сейчас надо дать возможность высказаться молодежи, поддержкой которой пользуется Сандерс, а не тянуть центристов, которые являются электоратом Байдена.

"Мы пробовали это в прошлый раз, и это не сработало. Я бы предпочла видеть кого-то, кто придал бы партии энергии, и я не знаю, способен ли на это Байден. Он меня не заводит", - говорит Челси.

Умный Блумберг

Сьюзан, интеллигентная женщина средних лет, голосовала за миллиардера Майка Блумберга . Для Блумберга супервторник – первое появление его имени в бюллетенях, и это будет первый его результат в ходе этой выборной кампании.

"Я считаю, что он умный. Я думаю, он приведёт умных людей в администрацию. Он управлял большим городом, и его три раза выбирали мэром Нью-Йорка", - говорит она.

По ее словам, опыт Блумберга в качестве мэра имеет для нее значение. О Байдене Сьюзан отзывается скептически. "Не знаю, мне кажется, что время Байдена уже ушло. Он был моим вторым вариантом. Но, думаю, Блумберг лучше", - говорит она.

Избирательница при этом согласна поддержать любого кандидата, которому Блумберг в случае неудачи объявит свою поддержку: будь то Байден, будь то Сандерс. Однако сама она голосовать за Сандерса не стала бы ни в коем случае.

"Он оторван от реальности. Многие президенты дают обещания, но потом им предстоит столкнуться с конгрессом. И реальность берет свое. Его позиции слишком левацкие. Это хорошие цели, но не думаю, что они практичны в нашем мире", - поясняет она.

За Байдена, но Буттиджича жаль

"Я голосовал за Байден. И я не демократ, я республиканец", - неожиданно говорит пожилой мужчина.

Боб Ливер проголосовал раньше, а теперь вышел выгулять двух тоже немолодых и очень дружелюбных собак.

"С Трампом у меня вот какая проблема: он придурок. Он злоупотребляет президентской должностью. Я согласен со многим, что он делает, но то, сколько времени он проводит в Twitter, - так нельзя", - поясняет он свое сегодняшнее решение проголосовать за кандидата от другой партии.

Выбор Байдена среди прочих мужчина объясняет тем, что у него больше шансов быть избранным. "Потому что он самый умеренный по сравнению с другими кандидатами, включая действующего президента. Конечно, надо признать, что и он староват для президентства, но он больше подходит для этой должности", - говорит мужчина.

Сандерс, по его мнению, витает в облаках, его программа экономически невыполнима. "Вообще, если бы он дошел до борьбы за президентство, я голосовал бы за Пита Бутю… - он запинается на фамилии Буттиджича, смеётся и продолжает: - мэра Пита. Я хотел бы, чтобы он продолжил борьбу, но я понимаю, что эксперты, видимо, сказали ему, что пора уйти".

© REUTERS / Brendan McDermid Кандидат от Демократической партии на пост Президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич в Нью-Хэмпшире © REUTERS / Brendan McDermid Кандидат от Демократической партии на пост Президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич в Нью-Хэмпшире

В так называемый "супервторник" праймериз проходят в 14 штатах, на них будет распределено 1357 делегатов. Делегаты поддерживают конкретного кандидата. Они потом отправятся на общий партийный съезд в июле этого года, где и выберут претендента от Демократической партии, который выступит против республиканца Дональда Трампа в ноябре.

Это примерно треть от 3979 избираемых делегатов съезда. Еще 771 человек – это так называемые суперделегаты, которые не избираются и не обязаны заранее обозначать свои предпочтения. К их числу относятся члены конгресса, губернаторы, бывшие президенты, партийные лидеры, избранные чиновники.

Самое большое число делегатов разыгрывается в Калифорнии, Техасе и Северной Каролине. Правда, чтобы претендовать на пропорциональное распределение делегатов, кандидат должен набрать минимум 15% голосов избирателей.