Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Как отмечает агентство, подобный шаг свидетельствует о намерении премьер-министра улучшить отношения с Западом. По информации издания, речь может идти о возобновлении попыток России присоединиться к организации. Москва заявляла о приостановке всяческой активности в этом вопросе в 2014 году.
При этом в Министерстве экономики сообщили, что поскольку не российская сторона, а ОЭСР и ее члены приняли решение о переносе вхождения России в состав организации, то и перезапуск этого процесса зависит от ОЭСР, сообщает издание. В ведомстве отметили, что не получали пока соответствующих сигналов.
В пресс-службе правительства сообщили, что рассматривают возможность сотрудничества с ОЭСР.
Дорожная карта вступления России в состав организации была принята в 2007 году, но после возвращения Крыма в 2014 году ОЭСР приостановила этот процесс без уточнения сроков. При этом еще в январе 2014 года генсек организации Хосе Анхель Гурриа заявлял, что Россия может войти в ОЭСР уже в 2015 году.
27 марта 2019, 17:03Российские налоговики рассказали коллегам из ОЭСР о пользе онлайн-касс