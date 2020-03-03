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2020-03-04T00:01+0300
https://ria.ru/20200303/1568120441.html
Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР
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РИА Новости

Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР

23:10 03.03.2020 (обновлено: 00:01 04.03.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Как отмечает агентство, подобный шаг свидетельствует о намерении премьер-министра улучшить отношения с Западом. По информации издания, речь может идти о возобновлении попыток России присоединиться к организации. Москва заявляла о приостановке всяческой активности в этом вопросе в 2014 году.
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При этом в Министерстве экономики сообщили, что поскольку не российская сторона, а ОЭСР и ее члены приняли решение о переносе вхождения России в состав организации, то и перезапуск этого процесса зависит от ОЭСР, сообщает издание. В ведомстве отметили, что не получали пока соответствующих сигналов.
В пресс-службе правительства сообщили, что рассматривают возможность сотрудничества с ОЭСР.
Дорожная карта вступления России в состав организации была принята в 2007 году, но после возвращения Крыма в 2014 году ОЭСР приостановила этот процесс без уточнения сроков. При этом еще в январе 2014 года генсек организации Хосе Анхель Гурриа заявлял, что Россия может войти в ОЭСР уже в 2015 году.
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Анхель ГурриаОЭСРМихаил МишустинЭкономика
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3 марта, 23:13
Von Stirliz
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опять засада как и СЕ будем взносы платить и наши дармоеды будут там жировать и нас защищать от бюджетных денег которые они будут тратить на себя любимых .одновременно будут открывать счета тайно и вывозить наворованное
4 марта, 00:06
николай куликов
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