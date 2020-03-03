Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР

Как отмечает агентство, подобный шаг свидетельствует о намерении премьер-министра улучшить отношения с Западом. По информации издания, речь может идти о возобновлении попыток России присоединиться к организации. Москва заявляла о приостановке всяческой активности в этом вопросе в 2014 году.

При этом в Министерстве экономики сообщили, что поскольку не российская сторона, а ОЭСР и ее члены приняли решение о переносе вхождения России в состав организации, то и перезапуск этого процесса зависит от ОЭСР, сообщает издание. В ведомстве отметили, что не получали пока соответствующих сигналов.