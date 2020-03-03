Трамп перечислил квартальную зарплату на борьбу с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перечислил свою зарплату за четвертый квартал 2019 года в размере 100 тысяч долларов на борьбу с коронавирусом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
К посту на своей странице в Twitter Гришэм приложила фото чека на указанную сумму, выписанного на имя секретариата министра здравоохранения США.
Миллиардер Трамп традиционно перечисляет свою зарплату на различные государственные нужды, о чем общественность информирует его пресс-служба.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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