В Испании зафиксировали первую смерть от коронавируса

"В Испании зафиксирована первая смерть от коронавируса. Это пациент больницы Арнау Виланова в Валенсии, который скончался 13 февраля после тяжелой пневмонии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Испании возросло до 151. Увеличение случаев заражения коронавирусом происходит в Испании с 24 февраля. До тех пор в стране было зафиксировано всего два случая заражения на Канарских и Балеарских островах - речь шла об иностранцах, заразившихся за пределами страны. Оба пациента излечились и были выписаны из больницы.