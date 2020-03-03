СМИ сообщили о смерти школьницы в Польше от гриппа

ВАРШАВА, 3 мар – РИА Новости. Ученица школы в Раве Мазовецкой Лодзинского воеводства Польши умерла от гриппа, в городе создан кризисный штаб, сообщает радиостанция "Zet".
По последним данным, в Польше не подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом.
"Из-за осложнений гриппа умерла ученица начальной школы в Раве-Мазовецкой (Лодзинское воеводство). В городе создан кризисный штаб, который обратился к родителям и опекунам детей с просьбой не отправлять в школы детей с симптомами простуды", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что причиной смерти стали осложнения "гриппа типа "А".
Радио Лодзи сообщило, что в госпитале в Лодзи также находится еще один ученик из той же школы, у которого подозревали коронавирусную инфекцию. Заболевания у мальчика не выявлено, однако он остался в больнице на наблюдении, так как у него были выявлены осложнения гриппа.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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