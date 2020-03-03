СМИ сообщили о смерти школьницы в Польше от гриппа

ВАРШАВА, 3 мар – РИА Новости. Ученица школы в Раве Мазовецкой Лодзинского воеводства Польши умерла от гриппа, в городе создан кризисный штаб, сообщает радиостанция Ученица школы в Раве Мазовецкой Лодзинского воеводства Польши умерла от гриппа, в городе создан кризисный штаб, сообщает радиостанция "Zet"

По последним данным, в Польше не подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом

"Из-за осложнений гриппа умерла ученица начальной школы в Раве-Мазовецкой (Лодзинское воеводство). В городе создан кризисный штаб, который обратился к родителям и опекунам детей с просьбой не отправлять в школы детей с симптомами простуды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной смерти стали осложнения "гриппа типа "А".

Радио Лодзи сообщило, что в госпитале в Лодзи также находится еще один ученик из той же школы, у которого подозревали коронавирусную инфекцию. Заболевания у мальчика не выявлено, однако он остался в больнице на наблюдении, так как у него были выявлены осложнения гриппа.