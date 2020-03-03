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Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов
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РИА Новости

Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов

22:40 03.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с членами Совета палаты Совета Федерации РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с членами Совета палаты Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил на должность замминистра финансов РФ Тимура Максимова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
"Назначить Максимова Тимура Игоревича заместителем министра финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
Максимов занимал должность замминистра экономического развития с октября 2018 года. До этого он был заместителем руководителем ФТС, а еще ранее - помощником министра финансов.
Как рассказывал в середине февраля РИА Новости источник в финансово-экономическом блоке правительства, Максимов может занять пост Сергея Сторчака, который покидает Минфин.
В июне 2019 года Сторчаку исполнилось 65 лет – по действующему законодательству это предельный возраст пребывания на государственной службе. Для замминистра этот срок может быть продлен по решению главы правительства, что и сделал премьер Медведев летом прошлого года.
Сторчак курирует в Минфине международные финансовые отношения, долговую политику, отвечает за взаимодействия с международными финансовыми институтами и интеграцию на пространстве СНГ и ЕАЭС.
Дом правительства РФ
14 февраля, 12:46
Татьяну Воробьеву назначили помощником Мишустина
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Михаил МишустинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Политика
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