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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-03T22:35+0300
https://ria.ru/20200303/1568119656.html
Минобороны Турции сообщило о гибели одного военного в Идлибе
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/01/1566043846_0:286:3090:2024_1036x0_80_0_0_16c38501b9f18a511858b37a048c4430.jpg
РИА Новости

Минобороны Турции сообщило о гибели одного военного в Идлибе

22:34 03.03.2020 (обновлено: 22:35 03.03.2020)
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© AP Photo / Ghaith AlsayedТурецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
© AP Photo / Ghaith Alsayed
АНКАРА, 3 мар - РИА Новости. Еще один турецкий военный погиб в сирийском Идлибе, девять получили ранения, сообщило минобороны Турции во вторник.
"В результате обстрела наших сил со стороны (сирийского) режима в районе операции "Щит весны" (начатой ВС Турции в Идлибе 27 февраля) один наш боевой товарищ был убит и девять ранены. Продолжается ответный огонь по 82 целям режима в этом районе", - говорится в заявлении.
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Согласно информации минобороны Турции, "ответным огнем было уничтожено 9 танков, 2 гаубицы, 2 военных автомобиля, 6 многоствольных ракетных установок, а также обезврежено 299 сирийских солдат".
Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. В свою очередь, вице-президент Турции Фуат Октай выступил с заявлением, что взятые на себя обязательства по Идлибу страна выполнила.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Организация, запрещенная в России
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