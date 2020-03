Фотокор МИА "Россия сегодня" стал лучшим спортивным фотографом года

. Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Алексей Филиппов стал "Лучшим спортивным фотографом года" (Sports Photojournalist of the Year) по мнению Национальной Ассоциации Фотожурналистов (National Press Photographers Association) (США). Его серия об участниках крупнейших спортивных соревнований мира прошлого года, от парижского Ролан Гарроса до II Европейских игр в Минске, победила на одном из самых престижных конкурсов фотожурналистики в мире - The Best of Photojournalism. Конкурс создан "фотожурналистами для фотожурналистов" и проходит под эгидой Ассоциации ежегодно.