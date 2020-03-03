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Фотокор МИА "Россия сегодня" стал лучшим спортивным фотографом года
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РИА Новости

Фотокор МИА "Россия сегодня" стал лучшим спортивным фотографом года

22:21 03.03.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковФотокорреспондент Алексей Филиппов, занявший первое место в номинации "Спорт" с серией фотографий "На кончиках пальцев"
Фотокорреспондент Алексей Филиппов, занявший первое место в номинации Спорт с серией фотографий На кончиках пальцев
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 3 мар, - РИА Новости. Специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Алексей Филиппов стал "Лучшим спортивным фотографом года" (Sports Photojournalist of the Year) по мнению Национальной Ассоциации Фотожурналистов (National Press Photographers Association) (США). Его серия об участниках крупнейших спортивных соревнований мира прошлого года, от парижского Ролан Гарроса до II Европейских игр в Минске, победила на одном из самых престижных конкурсов фотожурналистики в мире - The Best of Photojournalism. Конкурс создан "фотожурналистами для фотожурналистов" и проходит под эгидой Ассоциации ежегодно.
Комитет конкурса The Best of Photojournalism состоит из самых выдающихся и признанных фотографов, редакторов, и педагогов визуальной журналистики.
© РИА Новости / Алексей ФилипповАртур Далалоян (Россия) в командном многоборье среди мужчин на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте
Артур Далалоян (Россия) в командном многоборье среди мужчин на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Артур Далалоян (Россия) в командном многоборье среди мужчин на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Штутгарте
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МИА "Россия сегодня"Алексей ФилипповСпортВ мире
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