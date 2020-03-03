В посольстве рассказали о состоянии россиян, заболевших COVID-19 в ОАЭ

"Посольство находится в контакте с российской командой - участниками велогонки и заболевшими, а также эмиратскими властями в связи с ситуацией, оказывает всю необходимую помощь. Россиян поместили в больницу, их состояние удовлетворительное. Они еще будут сдавать повторные тесты, их целая серия тестов", - сказал Видакас.