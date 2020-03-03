В Аргентине подтвердился первый случай заражения коронавирусом

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мар - РИА Новости. Первый случай заболевания Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден в Аргентине , речь о гражданине, побывавшем в Европе, сообщил журналистам министр здравоохранения Гинес Гонсалес Гарсиа.

"Мы имеем первый подтвержденный случай в Аргентине", - сказал он. Мужчина вернулся из поездки по северу Италии, сейчас он изолирован. Власти ищут людей, которые могли с ним контактировать.

Источник РИА Новости в медицинских кругах ранее рассказал, что это мужчина 40 лет, он посетил Италию и Венгрию. "У него появились симптомы через 48 часов после приезда в Аргентину", - сказал собеседник.

Это не первый случай заболевания коронавирусом в Латинской Америке, ранее его нашли в Эквадоре, Мексике и Бразилии.