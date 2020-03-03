В Аргентине подтвердился первый случай заражения коронавирусом

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 мар - РИА Новости. Первый случай заболевания коронавирусом подтвержден в Аргентине, речь о гражданине, побывавшем в Европе, сообщил журналистам министр здравоохранения Гинес Гонсалес Гарсиа.
"Мы имеем первый подтвержденный случай в Аргентине", - сказал он. Мужчина вернулся из поездки по северу Италии, сейчас он изолирован. Власти ищут людей, которые могли с ним контактировать.
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Источник РИА Новости в медицинских кругах ранее рассказал, что это мужчина 40 лет, он посетил Италию и Венгрию. "У него появились симптомы через 48 часов после приезда в Аргентину", - сказал собеседник.
Это не первый случай заболевания коронавирусом в Латинской Америке, ранее его нашли в Эквадоре, Мексике и Бразилии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус . ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946.
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