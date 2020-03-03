Народный патруль: как простые греки помогают полиции защищать границу

Сотни простых жителей добровольно и круглосуточно дежурят на греческой границе в дельте реки Еврос. Парис Пападакис (Paris Papadakis) юрист и президент ассоциации "Эносианская дельта" в беседе со Sputnik говорит о единстве среди греков, готовых плечом к плечу с полицией защищать интересы своей страны.

На северной границе греческой префектуры Эврос в периферии Восточная Македония и Фракия река Эврос формирует естественную границу между Грецией Турцией , образуя дельту. Жители населенных пунктов в дельте Эвроса постоянно находятся начеку, пресекая любые незаконные попытки пересечь границы Греции.

Тысячи беженцев и мигрантов собрались на границе со стороны Турции после того как в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше.

Cотни местных жителей добровольно вызвались охранять границу со стороны Греции, осуществляя круглосуточное патрулирование в районе. Охрана самой реки Эврос и прилегающей к ней территории осуществляется на частных транспортных средствах, в том числе и на речных лодках.

Парис Пападакис заявляет о беспрецедентном единстве греков, проживающих в районе реки Эврос, подчеркивая, что добровольцы патрулируют территорию с собственным охотничьем оружием:

© Sputnik / Burcu Okutan Беженцы на границе Турции и Греции © Sputnik / Burcu Okutan Беженцы на границе Турции и Греции

"В эти дни более 500 человек добровольно помогают (в охране границы – прим.). Это жители городов Фере, Траянополис и Александруполис. Это члены нашей ассоциации, простые граждане, фермеры, рыбаки, животноводы. Всего было предотвращено более 10 000 незаконных проникновений на территорию страны, и мы будем продолжать. Мы круглосуточно патрулируем реку и прилегающую к ней территорию, контролируя определенные места переправ, где по нашей информации могут предприниматься попытки попасть на территорию Греции. После согласования с военными и пограничниками мы разрабатываем график дежурств, каждое из которых может длиться от пяти часов и до того времени, которое каждый из нас может выдержать. Люди патрулируют (территорию – прим.) на машинах и лодках. Все вооружены как военные из национальной гвардии. Мы имеем при себе охотничьи ружья из соображений безопасности - ничего более".

По словам г-на Пападакиса, поскольку потоки мигрантов из Турции постепенно перебираются в дельту Евроса, патрулирование жителей будет продолжаться столько, сколько потребуется:

© Sputnik / Burcu Okutan Турецко-греческая граница © Sputnik / Burcu Okutan Турецко-греческая граница

"Впервые я увидел, что жители этого района могут быть настолько сплоченными, без ненужных разногласий, и беспрекословно подчиняться органам власти. Это единство очень трогательно. Мы все отложили свои дела и занимаемся охраной границы. На данный момент напряженность уменьшилась, но наше патрулирование не прекратилось, потому что, согласно полученной информации, ожидается новая волна мигрантов. Мы будем продолжать столько, сколько будет необходимо".

Это не первый случай, когда местные жители защищают греческие территории, как объяснил г-н Пападакис:

"Люди, которые пользуются хижинами в дельте реки Еврос всегда ответственно относились к вопросам, связанными с нелегальными мигрантами. Мы всегда помогали военным и полицейским, поскольку в нашем районе располагается довольно много подходящих для переправы мест".

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