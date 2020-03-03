СК проверит данные о ДТП с микроавтобусом в Москве

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Столичные следователи проверят информацию СМИ о пострадавших в результате столкновения маршрутного такси со столбом на севере-западе Москвы, сообщает во вторник старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
По данным СМИ, во вторник на северо-западе Москвы маршрутное такси из Красногорска врезалось в столб. Пострадали семь человек, в том числе ребёнок.
"По фактам, изложенным в публикации СМИ, … организовано проведение доследственной проверки", - заявила Иванова.
По данным столичной Госавтоинспекции, ДТП произошло во вторник в 15.35 на улице Генерала Белобородова.
Как ранее сообщили в департаменте ГОЧСиПБ Москвы, в аварии с микроавтобусом пострадали семь человек, среди них есть ребенок - его направили в городскую больницу. Кроме того, санитарный вертолет Московского авиационного центра эвакуировал одного из пострадавших в специализированное лечебное учреждение столицы.