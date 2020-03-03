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2020-03-03T22:23+0300
https://ria.ru/20200303/1568117967.html
У двух россиян в Эмиратах выявили коронавирус
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РИА Новости

У двух россиян в Эмиратах выявили коронавирус

21:15 03.03.2020 (обновлено: 22:23 03.03.2020)
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© AP Photo / Ahn Young-joonМедицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
© AP Photo / Ahn Young-joon
ДОХА, 3 мар — РИА Новости. У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус, сообщило агентство WAM со ссылкой на Минздрав страны.
В ведомстве отметили, что заболевшие контактировали с итальянскими велогонщиками, которые были заражены вирусом.
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Всего за сегодняшний день в ОАЭ выявили шесть случаев. Кроме россиян, среди заболевших есть двое итальянцев, немец и колумбиец.
В посольстве России рассказали, что находится в контакте с заболевшими. В дипмисии добавили, что их состояние оценивается как удовлетворительное.
Ранее в ОАЭ отменили финальные этапы велогонки из-за положительных результатов на коронавирус у двух спортсменов.
В конце прошлого года китайские власти заявили о распространении неизвестной пневмонии. В последующем ученые установили возбудителя болезни — это новый коронавирус.
В Китае общее число зараженных превысило 80 тысяч, скончались около трех тысяч человек.
За пределами материкового Китая случая заболевания зафиксированы в 72 странах, где число зараженных достигло десяти тысяч.
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15643943067
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаРоссияОАЭВ мире
Популярные комментарии
А ведь предупреждали,что лучше не выезжать из страны
3 марта, 21:21
SPSergey Petrov
3701008
Почему сразу короновирус. Температура говорит о простуде, а то что это вирус установят позже. Пугают болезнью, которая в 10 раз слабее гриппа от которого умирает миллион
3 марта, 21:30
Ю.Юрий .
1821009
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