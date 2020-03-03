У двух россиян в Эмиратах выявили коронавирус

ДОХА, 3 мар — РИА Новости. У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус, сообщило агентство WAM со ссылкой на Минздрав страны.
В ведомстве отметили, что заболевшие контактировали с итальянскими велогонщиками, которые были заражены вирусом.
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Всего за сегодняшний день в ОАЭ выявили шесть случаев. Кроме россиян, среди заболевших есть двое итальянцев, немец и колумбиец.
В посольстве России рассказали, что находится в контакте с заболевшими. В дипмисии добавили, что их состояние оценивается как удовлетворительное.
Ранее в ОАЭ отменили финальные этапы велогонки из-за положительных результатов на коронавирус у двух спортсменов.
В конце прошлого года китайские власти заявили о распространении неизвестной пневмонии. В последующем ученые установили возбудителя болезни — это новый коронавирус.
В Китае общее число зараженных превысило 80 тысяч, скончались около трех тысяч человек.
За пределами материкового Китая случая заболевания зафиксированы в 72 странах, где число зараженных достигло десяти тысяч.
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