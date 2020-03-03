У двух россиян в Эмиратах выявили коронавирус

Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020

© AP Photo / Ahn Young-joon Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020

ДОХА, 3 мар — РИА Новости. У двух россиян в У двух россиян в ОАЭ выявили коронавирус , сообщило агентство WAM со ссылкой на Минздрав страны.

В ведомстве отметили, что заболевшие контактировали с итальянскими велогонщиками, которые были заражены вирусом.

Всего за сегодняшний день в ОАЭ выявили шесть случаев. Кроме россиян, среди заболевших есть двое итальянцев, немец и колумбиец.

В посольстве России рассказали, что находится в контакте с заболевшими. В дипмисии добавили, что их состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее в ОАЭ отменили финальные этапы велогонки из-за положительных результатов на коронавирус у двух спортсменов.

В конце прошлого года китайские власти заявили о распространении неизвестной пневмонии . В последующем ученые установили возбудителя болезни — это новый коронавирус.

В Китае общее число зараженных превысило 80 тысяч, скончались около трех тысяч человек.