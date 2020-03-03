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Священник призвал ограничиться в пользовании соцсетями во время поста
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РИА Новости

Священник призвал ограничиться в пользовании соцсетями во время поста

21:03 03.03.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПредседатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве протоиерей Максим Козлов
Председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве протоиерей Максим Козлов
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пост предполагает не только пищевые ограничения, но и борьбу с зависимостями, такими как алкоголь, курение, виртуальная реальность, заявил во вторник глава учебного комитета Русской православной церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве протоиерей Максим Козлов.
"Пост предполагает воздержание, освобождение человека от зависимостей. С этим связано ограничение в питании. Традиционно для мирян это ограничения в мясо-молочной и рыбной пище. Для последней делается исключение на праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим (в 2020 году это 7 и 12 апреля – ред.)", - сказал Козлов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", прошедшей в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
По его словам, страдающие от зависимостей, например, табакокурения и злоупотребления алкоголем, тоже должны ограничить себя в этом. "Я знаю за собой излишнюю привязанность к кофе. Поэтому при всей формальной постности кофе, буду стараться Великим постом потреблять его по минимуму. Хотя бы в главные недели Великого поста", - рассказал священник.
Также он обратил внимание на зависимость от виртуальной действительности: "уменьшение пребывания в социальных сетях – важная составляющая поста".
Великий пост у православных христиан в 2020 году начался второго марта. В эти семь недель, которые предшествуют празднику Воскресения Христова, принято ограничивать себя в еде и пустых развлечениях, усиленно молиться, чтобы сосредоточиться на духовной жизни.
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2 марта, 20:00Религия и мировоззрение
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Великий пост 2020МИА "Россия сегодня"Новости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьОбщество
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Во время поста не постить?
3 марта, 21:07
MYMake Yellowstone Great Again
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