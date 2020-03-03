Священник призвал ограничиться в пользовании соцсетями во время поста

По его словам, страдающие от зависимостей, например, табакокурения и злоупотребления алкоголем, тоже должны ограничить себя в этом. "Я знаю за собой излишнюю привязанность к кофе. Поэтому при всей формальной постности кофе, буду стараться Великим постом потреблять его по минимуму. Хотя бы в главные недели Великого поста", - рассказал священник.