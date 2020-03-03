Немецкий посол поблагодарил россиян за отношение к гражданам Германии

"Как германский посол я очень благодарен за то, что к нам, немцам, в России относятся так благожелательно после тех ужасов, которые принесла нацистская диктатура, в том числе и России, за то, что примирение стало возможным. Это действительно непросто и не само собой разумеющееся. Память и примирение связаны друг с другом", - сказал посол, выступая в своей резиденции в Москве, на вечере, посвященном памяти военнопленных в России и Германии.