Немецкий посол поблагодарил россиян за отношение к гражданам Германии

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр поблагодарил россиян за то, что они доброжелательно относятся к немцам в России, несмотря на ужасы, которые принесла нацистская диктатура.
"Как германский посол я очень благодарен за то, что к нам, немцам, в России относятся так благожелательно после тех ужасов, которые принесла нацистская диктатура, в том числе и России, за то, что примирение стало возможным. Это действительно непросто и не само собой разумеющееся. Память и примирение связаны друг с другом", - сказал посол, выступая в своей резиденции в Москве, на вечере, посвященном памяти военнопленных в России и Германии.
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Посол ФРГ напомнил присутствующим слова федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который в своем выступлении в Варшаве, посвященном 80-летию с начала Второй мировой войны, сказал, что "прошлое не завершено, под ним нельзя подвести черту, а чем дальше в историю уходит война, тем важнее становится память; последствия войны - это наследие, которое несут на себе поколения, и оно очень болезненно для немцев".
"И я очень рад, что сегодня вечером присутствует очень много молодых гостей, память должна сохраняться и проноситься через поколения", - добавил посол фон Гайр.