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Зеленский приедет на выписку эвакуированных из Китая украинцев
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РИА Новости

Зеленский приедет на выписку эвакуированных из Китая украинцев

20:56 03.03.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 3 мар – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский посетит поселок Новые Санжары в Полтавской области, где выпишут из больницы людей, которые 14 дней находились на карантине после эвакуации из Китая из-за коронавируса, сообщил депутат Верховной рады от президентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.
Власти Украины 20 февраля эвакуировали из КНР 45 украинцев и 27 иностранцев. Однако эвакуация завершилась столкновениями силовиков и жителей Полтавской области, которые протестовали против размещения людей в их поселке. Протестующие встретили прибывших на родину криками, истериками, а также забросали автобусы с ними камнями. После столкновений за медицинской помощью обратились девять полицейских и один гражданский.
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"Во время визита президента в Новые Санжары Полтавской области будут освобождены люди, находящиеся на карантине", - приводит слова Дубинского агентство УНН.
Также депутат предположил, что во время визита Зеленского может быть уволена министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая все это время находилась в обсервации вместе с эвакуированными из КНР украинцами.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаЗоряна СкалецкаяВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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