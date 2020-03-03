Источник рассказал об отравлении кандидата в президенты Абхазии

КРАСНОДАР, 3 мар — РИА Новости. Медики поставили оппозиционному кандидату в президенты Абхазии Медики поставили оппозиционному кандидату в президенты Абхазии Аслану Бжании диагноз "отравление неизвестным веществом", сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах на Кубани, куда госпитализировали политика.

По словам собеседника агентства, прогнозы пока делать сложно.

Сегодня более трехсот сторонников Бжании собрались на площади у комплекса правительственных зданий в Сухуме с требованием отставки правительства и ряда глав администраций. По словам оппозиционеров, в случае отказа протестующие проведут народный сход.

В штабе кандидата заявили, что митинг не имеет отношения к предвыборной кампании Бжании.

Выборы в Абхазии пройдут 22 марта. ЦИК зарегистрировал трех кандидатов: Бжанию, экс-министра внутренних дел Леонида Дзапшбу и бывшего министра экономики Адгура Ардзинбу.