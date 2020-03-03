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2020-03-04T00:06+0300
https://ria.ru/20200303/1568117403.html
Источник рассказал об отравлении кандидата в президенты Абхазии
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РИА Новости

Источник рассказал об отравлении кандидата в президенты Абхазии

20:54 03.03.2020 (обновлено: 00:06 04.03.2020)
24045
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания. Архивное фото
КРАСНОДАР, 3 мар — РИА Новости. Медики поставили оппозиционному кандидату в президенты Абхазии Аслану Бжании диагноз "отравление неизвестным веществом", сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах на Кубани, куда госпитализировали политика.
По словам собеседника агентства, прогнозы пока делать сложно.
Сегодня более трехсот сторонников Бжании собрались на площади у комплекса правительственных зданий в Сухуме с требованием отставки правительства и ряда глав администраций. По словам оппозиционеров, в случае отказа протестующие проведут народный сход.
В штабе кандидата заявили, что митинг не имеет отношения к предвыборной кампании Бжании.
Выборы в Абхазии пройдут 22 марта. ЦИК зарегистрировал трех кандидатов: Бжанию, экс-министра внутренних дел Леонида Дзапшбу и бывшего министра экономики Адгура Ардзинбу.
В прошлом году Бжания был госпитализирован в одну из московских клиник. Его сторонники утверждали тогда, что он был отравлен. Позже заместитель генпрокурора Абхазии заявил, что, согласно диагнозам, полученным материалам, опросам врача-токсиколога и лечащего врача, отравление Бжании категорически отрицается.
Аслан Бжания
12 января, 22:05
Лидер абхазской оппозиции заявил о преодолении кризиса в республике
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Российская Федерация (Россия)Аслан БжанияАбхазияКраснодарский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Надоели нахлебники. Южная Осетия просится в состав России, а эти отказываются. Просто говорят, денег дайте и охраняйте. А жить мы будем как хотим и российский бизнес не пустим в Абхазию. Такие же как Лукашенко. Одни обещания на словах и никаких реальных шагов на встречу.
3 марта, 21:00
Сергей Новиков
2401002
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