Курсанта академии МЧС насмерть придавило баскетбольным щитом

Согласно предварительным данным следствия, 2 марта в спортивном зале загородного учебного центра в Пушкино курсанты на плановой уборке мыли пол. При складывании мобильной баскетбольной установки конструкция упала на 18-летнего курсанта. Молодой человек скончался от полученных травм.