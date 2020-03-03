Курсанта академии МЧС насмерть придавило баскетбольным щитом

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Курсант академии МЧС в городском округе Пушкино погиб во время уборки спортивного зала, когда на него упал баскетбольный щит, следователи организовали проверку, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
Согласно предварительным данным следствия, 2 марта в спортивном зале загородного учебного центра в Пушкино курсанты на плановой уборке мыли пол. При складывании мобильной баскетбольной установки конструкция упала на 18-летнего курсанта. Молодой человек скончался от полученных травм.
"Следователем следственного отдела по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области проводится проверка по факту смерти курсанта 1-го курса Академии ГПС МЧС России", - говорится в сообщении.
Следователи осмотрели место происшествия, опросили весь командный состав и курсантов, назначена судебно-медицинская экспертиза.