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США выделят Украине восемь миллионов долларов на кибербезопасность
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РИА Новости

США выделят Украине восемь миллионов долларов на кибербезопасность

20:50 03.03.2020
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. США выделяет Украине еще 8 миллионов долларов на обеспечение кибербезопасности, сообщили в госдепартаменте по итогам встречи с украинскими коллегами в Киеве во вторник.
"В знак неизменной приверженности поддержке кибербезопасности (Украины) Соединенные Штаты объявили о выделении госдепартаментом еще 8 миллионов долларов в дополнение к 10 миллионам долларов, обещанным в 2017 году. Часть этого финансирования будет направлена на поддержку нового проекта Агентства США по международному развитию в области кибербезопасности, в который планируется инвестировать до 38 миллионов долларов в течение четырех лет для укрепления возможностей Украины в области кибербезопасности посредством поддержки законодательной и регуляторной реформы, подготовки кадров в киберсфере и привлечения частного сектора", - говорится в сообщении госдепартамента.
Наталья Поклонская
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Государственный департамент СШАСШАУкраинаВ мире
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