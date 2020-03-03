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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-03T20:45+0300
https://ria.ru/20200303/1568117012.html
Российская военная полиция провела патрулирование сирийского Саракеба
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1568116662_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_cbec420e622ef6756bb73304a93a7bcb.jpg
РИА Новости

Российская военная полиция провела патрулирование сирийского Саракеба

20:44 03.03.2020 (обновлено: 20:45 03.03.2020)
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САРАКЕБ (Сирия), 3 мар - РИА Новости. Российская военная полиция вторые сутки патрулирует сирийский город Саракеб и участок трассы М5 провинции Идлиб, где последние сутки шли ожесточенные бои, передает с места корреспондент РИА Новости.
Бойцы российской военной полиции введены в населенный пункт для обеспечения безопасности и стабилизации обстановки. Город Саракеб, расположенный на пересечении трассы М4 и М5, находится под контролем правительственных сил Сирии.
Патрулирование военной полицией России в городе Саракеб во вторник прошло без инцидентов.
Турецкий военный конвой в провинции Идлиб, Сирия
Вчера, 13:50
Идлибский фронт. Чем закончится новое обострение в Сирии
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Обострение ситуации в ИдлибеИдлиб (мухафаза)Российская Федерация (Россия)Война в СирииСирияВ мире
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