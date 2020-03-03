Российская военная полиция провела патрулирование сирийского Саракеба

САРАКЕБ (Сирия), 3 мар - РИА Новости. Российская военная полиция вторые сутки патрулирует сирийский город Саракеб и участок трассы М5 провинции Идлиб, где последние сутки шли ожесточенные бои, передает с места корреспондент РИА Новости.
Бойцы российской военной полиции введены в населенный пункт для обеспечения безопасности и стабилизации обстановки. Город Саракеб, расположенный на пересечении трассы М4 и М5, находится под контролем правительственных сил Сирии.
Патрулирование военной полицией России в городе Саракеб во вторник прошло без инцидентов.