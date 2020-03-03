В Москве проверяемых на COVID-19 пациентов перевозят в новую больницу

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пациентов столичной инфекционной больницы №1 с подозрением на коронавирус начали перевозить в новую больницу в Коммунарке, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Ранее в ведомстве сообщили, что в новую клинику в Коммунарке будут госпитализировать пациентов с симптомами ОРВИ, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой для соблюдения карантина.
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"Пациентов с подозрением на коронавирус уже начали перевозить в новую больницу в Коммунарке", - сказал собеседник.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946.
Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек. Порядка 80% всех заболевших приходится на Южную Корею, Иран и Италию, 122 страны мира до сих пор не сообщили ни об одном случае заболевания новым коронавирусом.
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