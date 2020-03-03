Верховный муфтий поддержал поправку в Конституцию о народе

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее во вторник поддержал президентскую поправку к Конституции РФ о статусе русского языка и праве народов России на изучение родных языков. "Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа", - говорится в тексте поправки.

"Тут же не выпячивается, что русский народ – только он государствообразующий, это как обоснование для того, чтобы русский язык был на всей территории России государственным языком. Я за", - сказал РИА Новости Таджуддин, возглавляющий Центральное духовное управление мусульман.

Также, согласно поправке, русский народ входит в союз равноправных народов РФ.

"Это говорит и о том, что у нас союз добровольный, не завоеванный, не колонии, малые и большие народы на равных правах вошли в этот союз, живут в одном едином Отечестве. Полностью поддерживаю", - добавил верховный муфтий.