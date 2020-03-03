Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T20:41+0300
https://ria.ru/20200303/1568116704.html
Верховный муфтий поддержал поправку в Конституцию о народе
https://cdn21.img.ria.ru/images/150797/68/1507976896_0:0:1778:1000_1036x0_80_0_0_b30a7a87a3697be7f8c9e222469630cd.jpg
РИА Новости

Верховный муфтий поддержал поправку в Конституцию о народе

20:39 03.03.2020 (обновлено: 20:41 03.03.2020)
68504
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВерховный муфтия Талгат Сафа Таджуддин на открытии XXI Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2017
Верховный муфтия Талгат Сафа Таджуддин на открытии XXI Всемирного русского народного собора. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Верховный муфтий России Талгат Таджуддин поддержал внесение в Конституцию РФ поправки, вводящей понятие "государствообразующий народ".
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству ранее во вторник поддержал президентскую поправку к Конституции РФ о статусе русского языка и праве народов России на изучение родных языков. "Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа", - говорится в тексте поправки.
"Тут же не выпячивается, что русский народ – только он государствообразующий, это как обоснование для того, чтобы русский язык был на всей территории России государственным языком. Я за", - сказал РИА Новости Таджуддин, возглавляющий Центральное духовное управление мусульман.
Также, согласно поправке, русский народ входит в союз равноправных народов РФ.
"Это говорит и о том, что у нас союз добровольный, не завоеванный, не колонии, малые и большие народы на равных правах вошли в этот союз, живут в одном едином Отечестве. Полностью поддерживаю", - добавил верховный муфтий.
В свою очередь муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, по сообщениям СМИ, выступил против закрепления в конституции статуса государствообразующего народа за отдельной нацией.
Конституция РФ
Вчера, 16:29
В Кремле оценили идею упомянуть Бога в Конституции
306208212185
Обсудить 70
Камиль СамигуллинКонституция РФТалгат ТаджуддинОбщество
Популярные комментарии
Надо же, гарант конституции чтобы усидеть во властвующих верхах, готов стравить всех на любой почве, но создать видимость необходимости изменения конституции, причем в пожарном порядке.
3 марта, 23:46
Василий Кнутт
13010129127
Вся эта кампания по внесению изменений в конституцию все больше напоминает психбольницу.
3 марта, 23:20
Юрий Назаренко
14650150112
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
Председатель правительства Михаил Мишустин на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Иркутский чиновник съел вещдок во время задержания
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Турецкие военные ведут огонь по позициям правительственных войск Сирии в провинции Идлиб
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Тележурналист Владислав Листьев
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Никита Потураев
Депутат Рады заявил о желании "швырнуть" на Москву атомную бомбу
Кадры с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Появилось видео с места гибели отца и дочери на масленичных гуляньях
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
В Москве уточняют диагноз у контактировавших с заболевшим Covid-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04Запад игнорирует переброс Турцией войск в Идлиб, заявили в Минобороны
07:01В Якутии изъяли природное золото на 11 миллионов рублей
06:57Сандерс заявил, что уверен в своем выдвижении в президенты США
06:55Трамп назвал Блумберга главным "лузером" праймериз
06:49СМИ: Байден набирает на праймериз 99 делегатов, вдвое больше Сандерса
06:46ЮНИСЕФ надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией
06:44В Крыму снизили цены на отдых в предстоящем курортном сезоне
06:42Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию
06:39Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
Лента новостейМолния