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2020-03-03T20:22+0300
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В Германии число случаев заражения коронавирусом достигло 196
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РИА Новости

В Германии число случаев заражения коронавирусом достигло 196

20:22 03.03.2020
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© REUTERS / Mykola TysДезинфекция пассажирского автобуса во Львове
Дезинфекция пассажирского автобуса во Львове
© REUTERS / Mykola Tys
БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Германии достигло 196 человек, сообщил институт Роберта Коха во вторник.
Ранее во вторник институт сообщал о 188 подтвержденных случаях.
"На настоящий момент в Германии подтверждено 196 случаев инфекции SARS-CoV-2", - говорится в сообщении института, ведущего статистику заболеваемости в Германии.
Больше всего заболевших в стране по-прежнему в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (103), далее следует Бавария (37), с которой началось распространение болезни по Германии, потом Баден-Вюртемберг (28) и Гессен (12). Случаи зафиксированы в Берлине (3), Гамбурге , Рейнланд-Пфальце, Шлезвиг-Гольштейне, Бремене, Нижней Саксонии (везде по два случая), Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии (по одному).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаГерманияВ мире
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