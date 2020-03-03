В Германии число случаев заражения коронавирусом достигло 196

Больше всего заболевших в стране по-прежнему в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (103), далее следует Бавария (37), с которой началось распространение болезни по Германии, потом Баден-Вюртемберг (28) и Гессен (12). Случаи зафиксированы в Берлине (3), Гамбурге , Рейнланд-Пфальце, Шлезвиг-Гольштейне, Бремене, Нижней Саксонии (везде по два случая), Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии (по одному).