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В Белоруссии подтвердили четвертый случай коронавируса
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РИА Новости

В Белоруссии подтвердили четвертый случай коронавируса

20:12 03.03.2020 (обновлено: 20:44 03.03.2020)
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© REUTERS / Vasily FedosenkoМедицинский работник в защитном костюме находится в машине скорой помощи в инфекционной больнице, после того как в Беларуси зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции в стране, в Минске, Беларусь, 28 февраля 2020 года.
Медицинский работник в защитном костюме находится в машине скорой помощи в инфекционной больнице, после того как в Беларуси зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции в стране, в Минске, Беларусь, 28 февраля 2020 года.
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 3 мар - РИА Новости. Четвертый случай заболевания коронавирусом лабораторно подтвержден в Белоруссии, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее в Минздраве сообщали, что двое заболевших новым типом коронавируса - белорусы, еще один – иранец. Под наблюдением в учреждениях здравоохранения Белоруссии по состоянию на понедельник находились более 270 человек.
"Сегодня еще один из тестов, которые были выполнены гражданину Республики Беларусь, изолированному для организации медицинского наблюдения в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом пациентов, выявил РНК коронавируса", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Таким образом, по данным Минздрава, подтверждены четыре случая инфицирования в Белоруссии. "Еще два теста пациентов, относящихся к контакту первого уровня, предварительно демонстрируют положительные результаты, проводится уточняющая лабораторная диагностика в соответствии с протоколами обследования, рекомендованными ВОЗ", - сообщили в пресс-службе.
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В министерстве отметили, что все пациенты, находящиеся под наблюдением, чувствуют себя удовлетворительно, включая пациентов с подтвержденным наличием коронавируса.
"Учитывая, что первоначально тесты были отрицательные, можно сделать вывод, что пациенты были изолированы еще до того момента, когда вирус начал выделяться из организма, что исключило возможность дальнейшей передачи инфекции от них", - рассказали в Минздраве.
По данным ведомства, всего за время работы программы проведения тестирования биоматериала (мазков) на коронавирус лаборатория Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии провела более 5 тысяч тестов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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