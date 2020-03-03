"Дайте попрощаться с мужем": блогер Диденко ответила критикам

Некоторые пользователи инстаграма ранее осуждали девушку за публикацию многочисленных сториз, в которых она рассказывала о произошедшей трагедии. Накануне Диденко посетила ток-шоу "Пусть говорят", что также вызвало волну критики в Сети.

В пятницу Диденко вместе с супругом и друзьями отмечала день рождения. Участники вечеринки высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего несколько гостей попробовали окунуться. В результате два человека скончались на месте, Валентин Диденко умер в больнице.