"Дайте попрощаться с мужем": блогер Диденко ответила критикам

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Блогер Екатерина Диденко раскритиковала подписчиков, оставляющих ей негативные комментарии в социальных сетях после инцидента в банном комплексе.
Некоторые пользователи инстаграма ранее осуждали девушку за публикацию многочисленных сториз, в которых она рассказывала о произошедшей трагедии. Накануне Диденко посетила ток-шоу "Пусть говорят", что также вызвало волну критики в Сети.
"Умоляю, если я вас бешу, — отпишитесь. <…> Вы судьи, чтобы меня обвинять?" — написала она в инстаграме.
Также девушка попросила комментаторов дать ей "спокойно попрощаться с мужем".
В пятницу Диденко вместе с супругом и друзьями отмечала день рождения. Участники вечеринки высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего несколько гостей попробовали окунуться. В результате два человека скончались на месте, Валентин Диденко умер в больнице.