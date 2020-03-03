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2020-03-03T22:21+0300
https://ria.ru/20200303/1568106223.html
"Дайте попрощаться с мужем": блогер Диденко ответила критикам
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РИА Новости

"Дайте попрощаться с мужем": блогер Диденко ответила критикам

20:04 03.03.2020 (обновлено: 22:21 03.03.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска банного клуба "Девятый вал" в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
Вывеска банного клуба Девятый вал в Москве, где после купания в бассейне с сухим льдом погибли три человека
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Блогер Екатерина Диденко раскритиковала подписчиков, оставляющих ей негативные комментарии в социальных сетях после инцидента в банном комплексе.
Некоторые пользователи инстаграма ранее осуждали девушку за публикацию многочисленных сториз, в которых она рассказывала о произошедшей трагедии. Накануне Диденко посетила ток-шоу "Пусть говорят", что также вызвало волну критики в Сети.
"Умоляю, если я вас бешу, — отпишитесь. <…> Вы судьи, чтобы меня обвинять?" — написала она в инстаграме.
Также девушка попросила комментаторов дать ей "спокойно попрощаться с мужем".
В пятницу Диденко вместе с супругом и друзьями отмечала день рождения. Участники вечеринки высыпали в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего несколько гостей попробовали окунуться. В результате два человека скончались на месте, Валентин Диденко умер в больнице.
Телеведущая Ольга Скабеева
2 марта, 15:31
Скабеева оценила реакцию блогерши на трагедию в банном комплексе
82361515248
Обсудить 21
Российская Федерация (Россия)Екатерина ДиденкоПроисшествия
Популярные комментарии
Где собралась прощаться.. в инстаграмме аль в ютубе, в онлайн трансляции??? Плевать оно хотела на мужа, подписчики важнее....
3 марта, 20:12
Dzīvo Lauksaimnieks
5320000
Ты сама то вылизи из сетей...... Никого и не увидишь.
3 марта, 20:08
Сергей Новиков
4130000
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