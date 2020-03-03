Конгресс США готов выделить на борьбу с коронавирусом $8,5 миллиарда

"Я запросил 2,5 миллиарда. Похоже, что они (конгресс – ред.) готовы дать нам 8,5 миллиарда. Не думаю, что такое когда-либо было со мной (в качестве президента – ред.). Полагаю, мне нужно сказать, что я беру эти (деньги)?" - заявил Трамп во вторник, выступая в Вашингтоне.