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Конгресс США готов выделить на борьбу с коронавирусом $8,5 миллиарда
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РИА Новости

Конгресс США готов выделить на борьбу с коронавирусом $8,5 миллиарда

20:02 03.03.2020
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© РИА Новости / Григорий Дубовиций / Перейти в фотобанкРотонда Капитолия в Вашингтоне, где проходит церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, умершим 30 ноября 2018 года
Ротонда Капитолия в Вашингтоне, где проходит церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, умершим 30 ноября 2018 года
© РИА Новости / Григорий Дубовиций
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Конгресс США готов выделить на борьбу с распространением коронавируса 8,5 миллиарда долларов, что на 6 миллиардов больше, чем запрашивала администрация, сообщил президент Дональд Трамп.
"Я запросил 2,5 миллиарда. Похоже, что они (конгресс – ред.) готовы дать нам 8,5 миллиарда. Не думаю, что такое когда-либо было со мной (в качестве президента – ред.). Полагаю, мне нужно сказать, что я беру эти (деньги)?" - заявил Трамп во вторник, выступая в Вашингтоне.
Президент отметил, что основные усилия по борьбе с коронавирусом будут предпринимать местные органы власти на уровне округов. Средства в 8,5 миллиарда долларов будут предоставлены из федерального бюджета. Таким образом общий объем средств, которые в США готовы потратить на борьбу с эпидемией, будут гораздо выше.
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