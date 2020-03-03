Итальянские ученые рассказали об опасности поцелуев и объятий

РИМ, 3 мар - РИА Новости, Александр Логунов. Сдержать вспышку коронавируса в Италии поможет изменение социального поведения: этими мерами может стать отказ от поцелуев и объятий, заявил глава отдела инфекционных заболеваний Высшего института здравоохранения Италии Джованни Рецца.
По его словам, в связи с распространений заражений не исключено увеличение карантинной территории в Ломбардии, где уже находятся около 47 тысяч человек. В то же время, подчеркнул специалист, зона изоляция не должна дойти до Милана, поскольку там случаев заражения зафиксировано мало.
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"Нужно оценить меры социального дистанцирования", - цитирует ученого сайт телеканала Tgcom24.
"Другими словами, населению надо дать привыкнуть к немного "асоциальному" поведению: например, не целоваться, не обниматься. Мы должны остановить распространение вируса", - заявил Рецца.
В Ломбардии зафиксировано большая часть случаев заражения в Италии. Из общего числа в 1835 зараженных свыше 1,2 тысячи зафиксированы именно в области на севере Италии. Последние данные службы гражданской обороны говорит о снижении распространения болезни.
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