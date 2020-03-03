Итальянские ученые рассказали об опасности поцелуев и объятий

По его словам, в связи с распространений заражений не исключено увеличение карантинной территории в Ломбардии, где уже находятся около 47 тысяч человек. В то же время, подчеркнул специалист, зона изоляция не должна дойти до Милана, поскольку там случаев заражения зафиксировано мало.