Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T20:04+0300
https://ria.ru/20200303/1568100430.html
Итальянские ученые рассказали об опасности поцелуев и объятий
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565269943_0:222:2126:1418_1036x0_80_0_0_f5cd16ac08a407e18347ee39293712bf.jpg
РИА Новости

Итальянские ученые рассказали об опасности поцелуев и объятий

19:53 03.03.2020 (обновлено: 20:04 03.03.2020)
935
© AP PhotoЖенщина в отеле
Женщина в отеле
© AP Photo
Женщина в отеле. Архивное фото
РИМ, 3 мар - РИА Новости, Александр Логунов. Сдержать вспышку коронавируса в Италии поможет изменение социального поведения: этими мерами может стать отказ от поцелуев и объятий, заявил глава отдела инфекционных заболеваний Высшего института здравоохранения Италии Джованни Рецца.
По его словам, в связи с распространений заражений не исключено увеличение карантинной территории в Ломбардии, где уже находятся около 47 тысяч человек. В то же время, подчеркнул специалист, зона изоляция не должна дойти до Милана, поскольку там случаев заражения зафиксировано мало.
Туристы в медицинских масках на площади Святого Марко в Венеции. 24 февраля 2020
26 февраля, 13:17
На грани истерии: страх перед коронавирусом меняет жизнь европейцев
"Нужно оценить меры социального дистанцирования", - цитирует ученого сайт телеканала Tgcom24.
"Другими словами, населению надо дать привыкнуть к немного "асоциальному" поведению: например, не целоваться, не обниматься. Мы должны остановить распространение вируса", - заявил Рецца.
В Ломбардии зафиксировано большая часть случаев заражения в Италии. Из общего числа в 1835 зараженных свыше 1,2 тысячи зафиксированы именно в области на севере Италии. Последние данные службы гражданской обороны говорит о снижении распространения болезни.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
770101
Обсудить 3
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыИталияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Девушка в медицинской маске на улице
Немецкий эксперт рассказала, как убить коронавирус
Медицинские работники проводят дезинфекцию на станции метро в Сеуле, Южная Корея. 28 декабря 2020
Выяснилось, куда не пустят туристов после поездок в страны с COVID-19
Девушка в медицинской маске на улице Милана
Отельеры Италии заявили о разрушительном эффекте коронавируса
Женщина в маске в центре Милана
В Италии число зараженных коронавирусом выросло за сутки в 1,5 раза
Тест на наличие коронавируса
Медики оценили состояние россиянина, заболевшего коронавирусом
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Посетитель международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction в ЦДХ
Эксперты выясняли, какие книги улучшают работу мозга и качество жизни
Пассажиры стоят в очереди на регистрацию в аэропорту Внуково.
Во Внуково проверяют всех пассажиров, недавно побывавших в Италии
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
В ВОЗ заявили о снижении числа новых случаев коронавируса в Китае
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
Вернувшихся из Италии в Москву россиян проверяют на коронавирус
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
В Москве уточняют диагноз у контактировавших с заболевшим Covid-19
Храм Анкор Ват, Камбоджа
Турпоток из Китая в Таиланд и Камбоджу упал на 80 процентов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:01В Якутии изъяли природное золото на 11 миллионов рублей
06:57Сандерс заявил, что уверен в своем выдвижении в президенты США
06:55Трамп назвал Блумберга главным "лузером" праймериз
06:49СМИ: Байден набирает на праймериз 99 делегатов, вдвое больше Сандерса
06:46ЮНИСЕФ надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией
06:44В Крыму снизили цены на отдых в предстоящем курортном сезоне
06:42Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию
06:39Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
Лента новостейМолния