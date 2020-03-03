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2020-03-03T20:21+0300
https://ria.ru/20200303/1568095281.html
В Москве рассказали об условиях в инфекционных больницах
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РИА Новости

В Москве рассказали об условиях в инфекционных больницах

19:43 03.03.2020 (обновлено: 20:21 03.03.2020)
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© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинМединский персонал в терминале F аэропорта Шереметьево
Мединский персонал в терминале F аэропорта Шереметьево
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сотрудники инфекционных больниц в Москве используют все необходимые меры защиты, пациентам выдают маски, палаты регулярно дезинфицируют, при этом в палаты объединяют только пациентов с одинаковыми симптомами, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Ранее в соцсетях прибывшие из эпидемически неблагополучных стран москвичи стали жаловаться, что в больнице, куда их поместили, не берут необходимые анализы, не соблюдают дезинфекцию, врачи не всегда носят маски и нет карантина. Заммэра по социальному развитию Анастасия Ракова затем заявила, что для улучшения условий госпитализированных с симптомами ОРВИ после посещения эпидемически неблагополучных стран разместят в новой клинике в Коммунарке.
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"Палаты заполняются по одинаковой симптоматике заболевания и срокам пересечения границы Российской Федерации, либо по дате контакта с заболевшим, что не является нарушением действующих санитарных норм", - сообщили в пресс-службе.
По ее данным, в инфекционное отделение помещают лишь пациентов с острыми вирусными респираторными заболеваниями.
В пресс-службе обратили внимание, что в больницах применяются все необходимые меры: персонал использует маски, респираторы, перчатки, медицинские шапочки, которые предназначены для перемещения по отделению и только в течение одной смены. После этого вся защитная экипировка идет в прачечную, где проходит дезинфицирующую обработку.
"В средствах защиты пациенты могут выходить из палат. Носить и менять маску каждые три часа - обязанность пациентов, о чем им разъясняется при поступлении в стационар и при ежедневном обходе лечащим врачом", - сообщили в пресс-службе.
Также дополняется, что в стационаре для уборки используется многофункциональная уборочная тележка – одна для палат и одна для коридора. Моющий дезинфицирующий раствор полностью меняется после уборки каждой палаты.
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