В Москве рассказали об условиях в инфекционных больницах

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Сотрудники инфекционных больниц в Сотрудники инфекционных больниц в Москве используют все необходимые меры защиты, пациентам выдают маски, палаты регулярно дезинфицируют, при этом в палаты объединяют только пациентов с одинаковыми симптомами, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Ранее в соцсетях прибывшие из эпидемически неблагополучных стран москвичи стали жаловаться, что в больнице, куда их поместили, не берут необходимые анализы, не соблюдают дезинфекцию, врачи не всегда носят маски и нет карантина. Заммэра по социальному развитию Анастасия Ракова затем заявила, что для улучшения условий госпитализированных с симптомами ОРВИ после посещения эпидемически неблагополучных стран разместят в новой клинике в Коммунарке.

"Палаты заполняются по одинаковой симптоматике заболевания и срокам пересечения границы Российской Федерации, либо по дате контакта с заболевшим, что не является нарушением действующих санитарных норм", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, в инфекционное отделение помещают лишь пациентов с острыми вирусными респираторными заболеваниями.

В пресс-службе обратили внимание, что в больницах применяются все необходимые меры: персонал использует маски, респираторы, перчатки, медицинские шапочки, которые предназначены для перемещения по отделению и только в течение одной смены. После этого вся защитная экипировка идет в прачечную, где проходит дезинфицирующую обработку.

"В средствах защиты пациенты могут выходить из палат. Носить и менять маску каждые три часа - обязанность пациентов, о чем им разъясняется при поступлении в стационар и при ежедневном обходе лечащим врачом", - сообщили в пресс-службе.