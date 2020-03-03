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Киноиндустрия потеряет до пяти миллиардов долларов из-за коронавируса
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РИА Новости

Киноиндустрия потеряет до пяти миллиардов долларов из-за коронавируса

23:54 03.03.2020 (обновлено: 00:03 04.03.2020)
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© AFP 2020 / Greg BakerПлакат Disney "Мулан" в почти пустом торговом центре в Пекине
Плакат Disney Мулан в почти пустом торговом центре в Пекине
© AFP 2020 / Greg Baker
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Мировая киноиндустрия может потерять до пяти миллиардов долларов из-за отмен показов в связи с распространением коронавируса, сообщает THR.
В Китае закрыты все кинотеатры, а кассовые сборы в Южной Корее и в Италии существенно уменьшились. В Японии из-за вируса снизился уровень посещаемости кинотеатров.
В этом году с 24 января по 23 февраля, когда в Китае традиционно отмечают Новый год, выручка от продажи билетов составила 4,2 миллиона долларов, тогда как в прошлом году кинозалы за это время заработали 1,76 миллиарда долларов.
В Южной Корее, на пятом по величине кинорынке, за прошедшие выходные объемы продаж билетов упали на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
"Страх ощущается почти физически. Ситуация похожа на историю с свиным гриппом в 2009 году, но тогда в Корее было 80 тысяч заболевших", — сказал официальный представитель крупнейшей корейской сети кинотеатров CGV.
Аналитики полагают, что потери отрасли в целом составят по меньшей мере пять миллиардов долларов. Эта цифра может сильно возрасти, если и на других мировых рынках кассовые сборы начнут падать.
По прогнозам экспертов, еще несколько недель, а, скорее всего, и месяцев ситуация радикально не изменится.
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