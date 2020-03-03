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В Чили полиция задержала почти 300 человек после протестов
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РИА Новости

В Чили полиция задержала почти 300 человек после протестов

19:33 03.03.2020
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© РИА Новости / Александр Соловский Сантьяго, Чили
Сантьяго, Чили
© РИА Новости / Александр Соловский
Сантьяго, Чили. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Полиция Чили задержала 283 человека после новой волны протестов, которая охватила несколько городов страны, в том числе столицу, в понедельник, заявил министр внутренних дел страны Гонсало Блумель.
"Вчера были задержаны 283 человека, которые будут привлечены к суду", - заявил Блумель местному радио Agricultura FM, его заявление приводит официальный аккаунт министерства в Twitter.
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Радио Biobiochile в свою очередь отмечает, что в ходе ожесточенного противостояния между демонстрантами и местной полицией протестующие в столице подожгли старинное здание министерства жилищного строительства и городского развития. Кроме того, служба метро Сантьяго сообщила в понедельник о временном закрытии 16 станций в связи с беспорядками.
По данным Biobiochile, в понедельник протесты также прошли в других чилийских городах – Консепсьон, Антофагаста и Вальпараисо. Как сообщают местные СМИ, президент страны Себастьян Пиньера не исключает возможности повторного введения чрезвычайной ситуации в стране.
Массовые протесты в Чили начались в прошлом году после повышения цены на проезд в метро. Жители выступали против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов. Поначалу мирные, акции протеста к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями и погромы. В ноябре власти и оппозиция смогли прийти к соглашению о проведении референдума по новой конституции в апреле 2020 года.
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