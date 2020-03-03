В Чили полиция задержала почти 300 человек после протестов

"Вчера были задержаны 283 человека, которые будут привлечены к суду", - заявил Блумель местному радио Agricultura FM, его заявление приводит официальный аккаунт министерства в Twitter.

Радио Biobiochile в свою очередь отмечает, что в ходе ожесточенного противостояния между демонстрантами и местной полицией протестующие в столице подожгли старинное здание министерства жилищного строительства и городского развития. Кроме того, служба метро Сантьяго сообщила в понедельник о временном закрытии 16 станций в связи с беспорядками.