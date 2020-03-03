В Адыгее планируют увеличить объем экспорта продукции АПК

КРАСНОДАР, 3 мар - РИА Новости. Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса Адыгеи к 2024 году планируется с 13 миллионов долларов увеличить до 36 миллионов долларов, сообщает пресс-служба главы республики.

Сообщается, что глава Адыгеи Мурат Кумпилов во вторник принял участие в видеоконференции, проведённой руководством Минсельхоза РФ с региональными властями, где обсуждались итоги выполнения целевых показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК".

"Стоит задача достичь к концу 2024 года объема экспорта продукции АПК в размере свыше 36 миллионов долларов. В минувшем году плановый показатель составлял 9,7 миллионов долларов, фактически объём экспорта достиг 13 миллионов долларов. Из Республики Адыгея было поставлено на экспорт почти 20 тысяч тонн продукции: молочная и масложировая продукция, рис и кукуруза, кондитерские и мучные изделия, соки, детское питание, напитки", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что производители и экспортеры Адыгеи уже используют механизмы господдержки, предусмотренные в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК".

"В прошлом году Минсельхоз России заключил соглашение о повышении конкурентоспособности с предприятием ООО "Мамруко". Еще один вид господдержки – возмещение части затрат в области мелиорации земель сельхозназначения. На 2019-2021 годы в регионе на эти цели выделено 72,6 миллионов рублей", – приводит пресс-служба комментарий Кумпилова по итогам видеоконференции.