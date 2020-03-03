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Шапка - Республика Адыгея
Республика Адыгея
2020-03-03T19:32+0300
https://ria.ru/20200303/1568089697.html
В Адыгее планируют увеличить объем экспорта продукции АПК
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РИА Новости

В Адыгее планируют увеличить объем экспорта продукции АПК

19:32 03.03.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСозревшие початки кукурузы
Созревшие початки кукурузы
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Созревшие початки кукурузы. Архивное фото
КРАСНОДАР, 3 мар - РИА Новости. Объём экспорта продукции агропромышленного комплекса Адыгеи к 2024 году планируется с 13 миллионов долларов увеличить до 36 миллионов долларов, сообщает пресс-служба главы республики.
Сообщается, что глава Адыгеи Мурат Кумпилов во вторник принял участие в видеоконференции, проведённой руководством Минсельхоза РФ с региональными властями, где обсуждались итоги выполнения целевых показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК".
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"Стоит задача достичь к концу 2024 года объема экспорта продукции АПК в размере свыше 36 миллионов долларов. В минувшем году плановый показатель составлял 9,7 миллионов долларов, фактически объём экспорта достиг 13 миллионов долларов. Из Республики Адыгея было поставлено на экспорт почти 20 тысяч тонн продукции: молочная и масложировая продукция, рис и кукуруза, кондитерские и мучные изделия, соки, детское питание, напитки", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что производители и экспортеры Адыгеи уже используют механизмы господдержки, предусмотренные в рамках федерального проекта "Экспорт продукции АПК".
"В прошлом году Минсельхоз России заключил соглашение о повышении конкурентоспособности с предприятием ООО "Мамруко". Еще один вид господдержки – возмещение части затрат в области мелиорации земель сельхозназначения. На 2019-2021 годы в регионе на эти цели выделено 72,6 миллионов рублей", – приводит пресс-служба комментарий Кумпилова по итогам видеоконференции.
По данным правительства региона, сельхозпродукция из Адыгеи поставляется в Германию, Турцию, Объединённые Арабские Эмираты, Китай, Вьетнам, Израиль, Латвию, Шри-Ланку, Азербайджан, Украину, Армению, Грузию, Киргизию, Казахстан, Монголию, Белоруссию, Узбекистан.
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Республика АдыгеяМурат КумпиловРеспублика Адыгея
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