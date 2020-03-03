В Раде предложили отправить Пристайко в отставку из-за слов о 9 Мая

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Депутат Рады Юрий Бойко потребовал отправить в отставку главу МИД Украины Вадима Пристайко из-за его высказываний о праздновании Дня Победы. Слова парламентария приводятся на сайте парии "Оппозиционная платформа — За жизнь".
На прошлой неделе министр иностранных дел Украины заявил, что жители страны, как и остальные европейцы, готовы понять, почему произошла война, и готовы простить друг друга. Однако отмечать 9 Мая Киев не собирается, добавил он.
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По мнению Бойко, слова Пристайко раскалывают общество и унижают ветеранов Великой Отечественной войны.
"Высказывания министра по поводу святого для нас праздника Дня Победы — 9 Мая —оскорбительны для украинского народа. Таких людей не должно быть во власти", — сказал нардеп.
Политик отметил, что он и его коллеги по партии будут голосовать за отставку Пристайко.
На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.
День Победы, 9 Мая, также остается праздником, однако основные официальные мероприятия на государственном уровне проводятся именно 8 мая.
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