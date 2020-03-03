В Раде предложили отправить Пристайко в отставку из-за слов о 9 Мая

На прошлой неделе министр иностранных дел Украины заявил, что жители страны, как и остальные европейцы, готовы понять, почему произошла война, и готовы простить друг друга. Однако отмечать 9 Мая Киев не собирается, добавил он.

По мнению Бойко, слова Пристайко раскалывают общество и унижают ветеранов Великой Отечественной войны.

"Высказывания министра по поводу святого для нас праздника Дня Победы — 9 Мая —оскорбительны для украинского народа. Таких людей не должно быть во власти", — сказал нардеп.

Политик отметил, что он и его коллеги по партии будут голосовать за отставку Пристайко.

На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.