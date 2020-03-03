Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T19:42+0300
https://ria.ru/20200303/1568088653.html
В Раде предложили отправить Пристайко в отставку из-за слов о 9 Мая
https://cdn24.img.ria.ru/images/155980/09/1559800933_0:0:2964:1667_1036x0_80_0_0_79d035f9e2a99887186c2705c44860d4.jpg
РИА Новости

В Раде предложили отправить Пристайко в отставку из-за слов о 9 Мая

19:31 03.03.2020 (обновлено: 19:42 03.03.2020)
17108
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Депутат Рады Юрий Бойко потребовал отправить в отставку главу МИД Украины Вадима Пристайко из-за его высказываний о праздновании Дня Победы. Слова парламентария приводятся на сайте парии "Оппозиционная платформа — За жизнь".
На прошлой неделе министр иностранных дел Украины заявил, что жители страны, как и остальные европейцы, готовы понять, почему произошла война, и готовы простить друг друга. Однако отмечать 9 Мая Киев не собирается, добавил он.
Юрий Бойко принимает участие в акции Бессмертный полк в Киеве
29 февраля, 21:3075 лет Великой Победы
На отказ Украины праздновать День Победы 9 мая
По мнению Бойко, слова Пристайко раскалывают общество и унижают ветеранов Великой Отечественной войны.
"Высказывания министра по поводу святого для нас праздника Дня Победы — 9 Мая —оскорбительны для украинского народа. Таких людей не должно быть во власти", — сказал нардеп.
Политик отметил, что он и его коллеги по партии будут голосовать за отставку Пристайко.
На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. Таким образом, страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.
День Победы, 9 Мая, также остается праздником, однако основные официальные мероприятия на государственном уровне проводятся именно 8 мая.
Телеведущая Ольга Скабеева
29 февраля, 11:39
Скабеева прокомментировала отказ Киева праздновать День Победы
4011385519
Обсудить 7
Вадим ПристайкоДень ПобедыЮрий БойкоМИД УкраиныУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Холуи фашизма захватили Украину
3 марта, 20:00
Ю.Юрий .
2000103
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
"Порошенко его посадит". Почему на Украине разочаровались в Зеленском
Тележурналист Владислав Листьев
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
Комплекс ЗАК-57 Деривация-ПВО калибром 57
Зачистить небо: на что способен перспективный комплекс "Деривация-ПВО"
Министерство финансов США в Вашингтоне
США сняли санкции с двух российских компаний
Конфликт между педагогом и учеником в школе № 113
Где найти управу на неадекватных подростков, которые травят учителей
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Автомобиль Газель NN на выставке транспорта Comtrans 2019
Конкуренция по-американски: санкции вынудили ГАЗ продавать активы
Никита Потураев
Депутат Рады заявил о желании "швырнуть" на Москву атомную бомбу
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Тимошенко заявила о "полном коллапсе" на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:01В Якутии изъяли природное золото на 11 миллионов рублей
06:57Сандерс заявил, что уверен в своем выдвижении в президенты США
06:55Трамп назвал Блумберга главным "лузером" праймериз
06:49СМИ: Байден набирает на праймериз 99 делегатов, вдвое больше Сандерса
06:46ЮНИСЕФ надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией
06:44В Крыму снизили цены на отдых в предстоящем курортном сезоне
06:42Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию
06:39Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
Лента новостейМолния