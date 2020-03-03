Замглавы Минфина прокомментировал понижение ставки ФРС США

"Что касается снижения ставки ФРС, то в целом, я считаю, что это признание негативного влияния в том числе коронавируса на международную экономику, о чем сейчас все говорят", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос о том, что означает для российской экономики снижение ставки ФРС.