Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T20:21+0300
https://ria.ru/20200303/1568087653.html
Замглавы Минфина прокомментировал понижение ставки ФРС США
https://cdn23.img.ria.ru/images/156034/43/1560344337_0:90:2500:1496_1036x0_80_0_0_0bd329d725bf2373a43e310fae5f1893.jpg
РИА Новости

Замглавы Минфина прокомментировал понижение ставки ФРС США

19:29 03.03.2020 (обновлено: 20:21 03.03.2020)
806
© РИА Новости / Нина ЗотинаЗамминистра финансов Алексей Моисеев во время презентации законопроекта о гарантированном пенсионном плане в МИА "Россия сегодня"
Замминистра финансов Алексей Моисеев во время презентации законопроекта о гарантированном пенсионном плане в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Нина Зотина
НЬЮ-ЙОРК, 3 мар - РИА Новости. Понижение ставки ФРС США позитивно для российской экономики, поскольку поддержит рост мировой на фоне коронавируса, заявил журналистам замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.
Ранее в среду ФРС неожиданно понизила учётную ставку до 1-1,25% с прежних 1,5-1,75%. Регулятор пояснил, что соответствующее решение было принято как ответ на риски, связанные с коронавирусом. Распространение этого вируса по планете уже вызвало обвал рынков в конце февраля и чревато новыми экономическими проблемами.
"Что касается снижения ставки ФРС, то в целом, я считаю, что это признание негативного влияния в том числе коронавируса на международную экономику, о чем сейчас все говорят", - сказал Моисеев, отвечая на вопрос о том, что означает для российской экономики снижение ставки ФРС.
"Конечно, видимо, снижение ставки поддержит экономический рост, что, конечно, мы можем рассматривать как позитив. Российская экономика является интегральной частью мировой. Поэтому чем лучше мировой экономике, тем лучше российской", - добавил он.
Российский рубль и американский доллар
Вчера, 18:58
Рубль отреагировал ростом к доллару и евро после снижения ставки ФРС
1070102
Обсудить 0
Российская Федерация (Россия)Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыАлексей МоисеевФедеральная резервная система СШАМинистерство финансов РФ (Минфин России)СШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Министерство финансов США в Вашингтоне
США сняли санкции с двух российских компаний
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Немецкий политик Норберт Реттген. 2010 год
В Германии предложили ввести санкции против России из-за Идлиба
Тележурналист Владислав Листьев
Экс-глава следственной группы рассказал о заказчике убийства Листьева
Самолет F-16 ВВС Турции
Источник рассказал о турецких истребителях, сбивших сирийские самолеты
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар
В МИД Китая прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
Победить Трампа может только вирус. Это уже официально
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали планы Турции по бесполетной зоне в Идлибе
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Президент Молдавии Игорь Додон
Додон прокомментировал протесты в Кишиневе
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийская армия ведет ожесточенные бои за город Саракеб в Идлибе
Патруль российской военной полиции в районе освобожденного от боевиков города Маарет-Нууман в провинции Идлиб
Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:01В Якутии изъяли природное золото на 11 миллионов рублей
06:57Сандерс заявил, что уверен в своем выдвижении в президенты США
06:55Трамп назвал Блумберга главным "лузером" праймериз
06:49СМИ: Байден набирает на праймериз 99 делегатов, вдвое больше Сандерса
06:46ЮНИСЕФ надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией
06:44В Крыму снизили цены на отдых в предстоящем курортном сезоне
06:42Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию
06:39Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
Лента новостейМолния