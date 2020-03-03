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Путин отметил успешное развитие общероссийской премии "Щит и роза"
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РИА Новости

Путин отметил успешное развитие общероссийской премии "Щит и роза"

19:27 03.03.2020 (обновлено: 19:28 03.03.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк Владимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости
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Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму организаторам, участникам и гостям XII церемонии вручения общероссийской общественной премии "Щит и роза", соответствующее сообщение опубликовано на сайте Кремля.
Церемония вручения общероссийской общественной премии "Щит и роза" проходит во вторник в Государственном Кремлевском дворце.
"Отрадно, что ваш проект успешно развивается, пользуется широкой общественной поддержкой и вниманием... Поздравляю лауреатов с почётной наградой, желаю новых достижений, здоровья, благополучия", - говорится в телеграмме.
Путин подчеркнул, что в преддверии Международного женского дня престижная премия вручается "талантливым, неординарным, душевно щедрым женщинам" - сотрудницам правоохранительных органов и спецслужб, "профессионалам высочайшего класса, которые посвятили себя служению Родине".
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