Путин отметил успешное развитие общероссийской премии "Щит и роза"

Церемония вручения общероссийской общественной премии "Щит и роза" проходит во вторник в Государственном Кремлевском дворце.

"Отрадно, что ваш проект успешно развивается, пользуется широкой общественной поддержкой и вниманием... Поздравляю лауреатов с почётной наградой, желаю новых достижений, здоровья, благополучия", - говорится в телеграмме.