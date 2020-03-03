Трамп призвал к дальнейшему снижению ставки ФРС

ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призывает Федеральную резервную систему (ФРС) к еще большему снижению ставки для более конкурентноспособных отношений с другими странами.
Ранее во вторник ФРС США на внеочередном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1-1,25% с 1,5-1,75% на фоне ситуации с коронавирусом.
"Федеральная резервная система снижает (ставку), но она должна еще больше смягчать и, что более важно, стать в равную позицию с другим странами и конкурентами", - написал Трамп в своем Twitter.
По замечанию президента США, "мы не играем на равных. Это нечестно для США".
"В конце концов, ФРС должна занять лидирующую позицию. Больше послаблений и больше снижений!" - написал президент Трамп.
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