Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T19:22+0300
https://ria.ru/20200303/1568083971.html
Трамп призвал к дальнейшему снижению ставки ФРС
https://cdn21.img.ria.ru/images/156256/00/1562560059_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d2256fb96b55110219f714d8759d4632.jpg
РИА Новости

Трамп призвал к дальнейшему снижению ставки ФРС

19:22 03.03.2020
413
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призывает Федеральную резервную систему (ФРС) к еще большему снижению ставки для более конкурентноспособных отношений с другими странами.
Ранее во вторник ФРС США на внеочередном заседании неожиданно снизила ключевую ставку до 1-1,25% с 1,5-1,75% на фоне ситуации с коронавирусом.
"Федеральная резервная система снижает (ставку), но она должна еще больше смягчать и, что более важно, стать в равную позицию с другим странами и конкурентами", - написал Трамп в своем Twitter.
По замечанию президента США, "мы не играем на равных. Это нечестно для США".
"В конце концов, ФРС должна занять лидирующую позицию. Больше послаблений и больше снижений!" - написал президент Трамп.
Герб Федеральной резервной системы США
Вчера, 19:10
Эксперт прокомментировал снижение ставки ФРС
461002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаДональд ТрампФедеральная резервная система СШАСШАЭкономика
Рекомендуем
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
Победить Трампа может только вирус. Это уже официально
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак не получал предложений об усилении сокращения добычи нефти ОПЕК+
Министерство финансов США в Вашингтоне
США сняли санкции с двух российских компаний
Полиция завела дело после пожара в храме монастыря под Черниговом
Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль в Казани
Победители чемпионата по джиу-джитсу в Казани получили путевки в хадж
Республика Зимбабве
Российские мусульмане открыли в Африке мечеть и школу
Проверка слуха
Ученые выяснили главную причину потери слуха и знают, как ее устранить
Денежные купюры: российский рубли и доллары
Завершается третий этап амнистии капитала
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле рассказали о совещании Путина по ситуации на сырьевых рынках
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Банкноты и монеты евро различного достоинства
Официальный курс евро на вторник снизился до 73,42 рубля
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Священник: решения в связи с коронавирусом - в компетенции Синода
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:01В Якутии изъяли природное золото на 11 миллионов рублей
06:57Сандерс заявил, что уверен в своем выдвижении в президенты США
06:55Трамп назвал Блумберга главным "лузером" праймериз
06:49СМИ: Байден набирает на праймериз 99 делегатов, вдвое больше Сандерса
06:46ЮНИСЕФ надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией
06:44В Крыму снизили цены на отдых в предстоящем курортном сезоне
06:42Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию
06:39Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
Лента новостейМолния