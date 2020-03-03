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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-03T20:21+0300
https://ria.ru/20200303/1568083196.html
В Сирии боевики атаковали город Саракеб
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1567689365_0:59:600:397_1036x0_80_0_0_62a795f738d15128584339cda97a2db1.jpg
РИА Новости

В Сирии боевики атаковали город Саракеб

19:20 03.03.2020 (обновлено: 20:21 03.03.2020)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинРазрушенная военная техника сирийской армии и дома в районе Саракеб провинции Идлиб в Сирии
Разрушенная военная техника сирийской армии и дома в районе Саракеб провинции Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Разрушенная военная техника сирийской армии и дома в районе Саракеб провинции Идлиб в Сирии
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Террористы продолжают атаковать с запада и северо-запада сирийский город Саракеб в провинции Идлиб, чтобы прорвать оборону правительственной армии и дестабилизировать положение в регионе, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
В район боевых действий стягиваются дополнительные силы и тяжелая техника. Ранее взятая под контроль трасса Дамаск - Алеппо по-прежнему блокирована, в первую очередь из-за работы в воздухе турецких ударных беспилотников.
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Как передает корреспондент РИА Новости, террористы небольшими группами предпринимают попытки прорваться максимально близко к трассе, чтобы вести огонь по машинам из стрелкового оружия.
Сирийские военные установили блок-посты на трассе и не пускают гражданский транспорт по соображениям безопасности.
Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Сирии открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 военных Турции. Сразу после получения информации о пострадавших турецких военных российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых в Турцию. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
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Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Владимира Путина и Тайипа Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Военная обстановка в Идлибе
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Обострение ситуации в ИдлибеРоссийская Федерация (Россия)Война в СирииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
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