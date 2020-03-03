В ВОЗ рассказали об уровне смертности от коронавируса

"По всему миру скончалось порядка 3,4% от всех сообщенных случаях COVID-19. Для сравнения, сезонный грипп обычно убивает гораздо меньше, чем 1% зараженных", - сказал он.

"Это уникальный вирус со своими особыми характеристиками. И COVID-19, и грипп приводят к заболеванию дыхательной системы и распространяются одинаково, через частички жидкости из носа или рта заболевшего. Однако между ними есть важная разница", - отметил он.

По его словам, COVID-19 не распространяется так же эффективно, как и грипп. В случае гриппа особую опасность представляют носители вируса, которые еще не заболели. С новым коронавирусом ситуация иначе. Кроме того, только 1% заболевших COVID-19 не имеют симптомов заболевания, либо они проявляются у них в течение 2 дней. У людей также пока не выработался иммунитет к новому коронавирусу, поэтому он чаще развивается в серьезные формы, в отличие от гриппа.