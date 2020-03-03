Бастрыкин поручил разобраться с ЧП в московской школе

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться в ситуации в московской школе №1415, где первоклассники получили ожоги роговицы глаз из-за работающей ультрафиолетовой лампы, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко

Ранее в СМИ появилась информация, что в московской школе 25 детей обратились за медицинской помощью из-за ожогов роговицы глаз. Позднее столичные власти рассказали, что инцидент произошел в школе №1415: учительница первого класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала кварцевую лампу и забыла ее выключить, несколько детей обратились за медицинской помощью. Столичный департамент образования пообещал уволить учительницу.

Прокуратура начала проверку в школе. Также следователи ГСУСК России по Москве организовали доследственную проверку.

"Председатель СК поручил руководителям территориальных следственных управлений тщательно разобраться во всех аспектах озвученных журналистами нарушений прав социально незащищенных категорий граждан - детей. Глава ведомства также потребовал от своих подчиненных подробных докладов обо всех обстоятельствах происшествий и принятых мерах", - заявила Петренко.