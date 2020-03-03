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https://ria.ru/20200303/1568080299.html
Бастрыкин поручил разобраться с ЧП в московской школе
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РИА Новости

Бастрыкин поручил разобраться с ЧП в московской школе

19:15 03.03.2020 (обновлено: 20:21 03.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПредседатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин . Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться в ситуации в московской школе №1415, где первоклассники получили ожоги роговицы глаз из-за работающей ультрафиолетовой лампы, сообщает официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Ранее в СМИ появилась информация, что в московской школе 25 детей обратились за медицинской помощью из-за ожогов роговицы глаз. Позднее столичные власти рассказали, что инцидент произошел в школе №1415: учительница первого класса для обеззараживания воздуха на перемене использовала кварцевую лампу и забыла ее выключить, несколько детей обратились за медицинской помощью. Столичный департамент образования пообещал уволить учительницу.
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Прокуратура начала проверку в школе. Также следователи ГСУСК России по Москве организовали доследственную проверку.
"Председатель СК поручил руководителям территориальных следственных управлений тщательно разобраться во всех аспектах озвученных журналистами нарушений прав социально незащищенных категорий граждан - детей. Глава ведомства также потребовал от своих подчиненных подробных докладов обо всех обстоятельствах происшествий и принятых мерах", - заявила Петренко.
Кварцевые бактерицидные лампы используются для уничтожения бактерий, вирусов и других простейших организмов. Они широко применяются в бытовых условиях для профилактики и лечения вирусных заболеваний, для дезинфекции предметов.
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Российская Федерация (Россия)Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМоскваПроисшествия
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