Скляр оценил решение отправить Little Big на Евровидение

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Музыкант и лидер группы "Ва-БанкЪ" Александр Скляр назвал отличным выбором решение отправить группу Little Big на Евровидение от России.
"Мне один из клипов этой группы и вообще их лидер очень симпатичны. По-моему, чрезвычайно талантливый парень. Это первый выбор за всю историю Евровидения, когда я полностью поддерживаю кандидатуру", — приводит слова артиста РЕН ТВ.
Певец подчеркнул, что даже в случае поражения группа будет выглядеть достойно.
При этом сам конкурс он назвал одинаковым и не слишком интересным, заключив, что для победы нужен яркий исполнитель с харизмой.
О решении отправить Little Big от России на Евровидении-2020 в Роттердаме стало известно накануне вечером. Солист группы Илья Прусикин пообещал, что выступление группы на конкурсе удивит поклонников.
Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах из-за победы их представителя Дункана Лоуренса в прошлом году. Представлявший Россию Сергей Лазарев занял третье место. Он повторил свой результат 2016 года.