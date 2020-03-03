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2020-03-03T19:15+0300
https://ria.ru/20200303/1568080227.html
Скляр оценил решение отправить Little Big на Евровидение
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РИА Новости

Скляр оценил решение отправить Little Big на Евровидение

19:15 03.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВокалист группы Little Big Илья (Ильич) Прусикин
Вокалист группы Little Big Илья (Ильич) Прусикин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Музыкант и лидер группы "Ва-БанкЪ" Александр Скляр назвал отличным выбором решение отправить группу Little Big на Евровидение от России.
"Мне один из клипов этой группы и вообще их лидер очень симпатичны. По-моему, чрезвычайно талантливый парень. Это первый выбор за всю историю Евровидения, когда я полностью поддерживаю кандидатуру", — приводит слова артиста РЕН ТВ.
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Певец подчеркнул, что даже в случае поражения группа будет выглядеть достойно.
При этом сам конкурс он назвал одинаковым и не слишком интересным, заключив, что для победы нужен яркий исполнитель с харизмой.
О решении отправить Little Big от России на Евровидении-2020 в Роттердаме стало известно накануне вечером. Солист группы Илья Прусикин пообещал, что выступление группы на конкурсе удивит поклонников.
Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах из-за победы их представителя Дункана Лоуренса в прошлом году. Представлявший Россию Сергей Лазарев занял третье место. Он повторил свой результат 2016 года.
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КультураLittle BigАлександр Ф. СклярЕвровидениеНидерландыРоссия
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