Скляр оценил решение отправить Little Big на Евровидение

"Мне один из клипов этой группы и вообще их лидер очень симпатичны. По-моему, чрезвычайно талантливый парень. Это первый выбор за всю историю Евровидения, когда я полностью поддерживаю кандидатуру", — приводит слова артиста РЕН ТВ.

Певец подчеркнул, что даже в случае поражения группа будет выглядеть достойно.

При этом сам конкурс он назвал одинаковым и не слишком интересным, заключив, что для победы нужен яркий исполнитель с харизмой.

О решении отправить Little Big от России на Евровидении-2020 в Роттердаме стало известно накануне вечером. Солист группы Илья Прусикин пообещал, что выступление группы на конкурсе удивит поклонников.