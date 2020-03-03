В Роскомнадзоре рассказали о нарушениях BBC World News

Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News, выявлен ряд нарушений российского законодательства.

Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам с базами данных россиян

Роскомнадзор ограничил доступ к двум сайтам с базами данных россиян

"Отсутствовал знак маркировки информационной продукции в повторных выпусках новостных программ, содержащих в том числе описание или изображение жестокости и насилия", - конкретизировали в пресс-службе Роскомнадзора.