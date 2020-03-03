В Роскомнадзоре рассказали о нарушениях BBC World News

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Выявленные Роскомнадзором нарушения российского законодательства BBC World News состояли в отсутствии маркировки информационной продукции в повторных выпусках новостных программ, содержащих в том числе описание или изображение жестокости и насилия, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что Роскомнадзор составил протоколы в отношении BBC World News, выявлен ряд нарушений российского законодательства.
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"Отсутствовал знак маркировки информационной продукции в повторных выпусках новостных программ, содержащих в том числе описание или изображение жестокости и насилия", - конкретизировали в пресс-службе Роскомнадзора.