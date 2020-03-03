Эксперт прокомментировал снижение ставки ФРС

ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости, Екатерина Соболь. Неожиданное снижение ставки Неожиданное снижение ставки ФРС США стало самым жестким после кризиса 2008 года и говорит о том, что американская экономика сильно пострадала из-за коронавируса , ожидается серьезное замедление роста ВВП в первом квартале, заявил РИА Новости эксперт американского института CSIS Скотт Макдоналд.

Ранее в среду ФРС неожиданно понизила учётную ставку до 1-1,25% с прежних 1,5-1,75%. Регулятор пояснил, что соответствующее решение было принято как ответ на риски, связанные с коронавирусом. Распространение этого вируса по планете уже вызвало обвал рынков в конце февраля и чревато новыми экономическими проблемами.

"То, что ФРС так резко понизил ставку – серьезный сигнал рынку, таких шагов ФРС не предпринимал с 2008 года (обычно ФРС, если и понижала ставку, то на 0,25 процентных пункта). Это значит, что экономика резко замедлила свой рост, не знаю, будем ли мы в "красной зоне", упадет ли ВВП США в первом квартале и насколько, но факт, что как минимум этот рост серьезно замедлится из-за коронавируса", - сказал эксперт.

Макдоналд добавил, что речь сейчас идет о глобальном ответе на кризис, связанный с последствиями коронавируса. Он ожидает, что ЕЦБ тоже будет рассматривать варианты стимулирования рынка, но не факт, что это будет дальнейшее снижение ставки, поскольку "ставки в ЕС уже в отрицательном поле". Возможно, будет принято решение о крупном приобретении бондов и прочих интервенциях на рынке, считает эксперт.