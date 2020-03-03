Российский посол провел встречу с министром обороны Белоруссии

По данным Минобороны, в ходе встречи Хренин и Мезенцев проанализировали текущее состояние сотрудничества, обсудили перспективные направления дальнейшего взаимодействия. В пресс-службе уточнили, что основное внимание собеседники уделили вопросам подготовки и проведения совместных мероприятий в 2020 году, основными из которых определены IX Московская конференция по международной безопасности, мероприятия, посвященные празднованию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Армейские международные игры-2020, VI Международный военно-технический форум "Армия-2020", а также заседание совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России.