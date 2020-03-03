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Российский посол провел встречу с министром обороны Белоруссии
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РИА Новости

Российский посол провел встречу с министром обороны Белоруссии

19:08 03.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МИНСК, 3 мар - РИА Новости. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин провел встречу с послом РФ Дмитрием Мезенцевым, в ходе которой отметил стратегический характер сотрудничества Москвы и Минска в военной сфере, сообщила во вторник пресс-служба оборонного ведомства республики.
"Третьего марта 2020 года… состоялась протокольная встреча главы оборонного ведомства генерал-майора Виктора Хренина с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым… Главой белорусского военного ведомства было… отмечено, что сотрудничество в военной сфере между Беларусью и Россией носит стратегический характер, является неотъемлемой частью всего спектра двусторонних и многосторонних отношений, а также играет важную роль в системе обеспечения военной безопасности Республики Беларусь", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным Минобороны, в ходе встречи Хренин и Мезенцев проанализировали текущее состояние сотрудничества, обсудили перспективные направления дальнейшего взаимодействия. В пресс-службе уточнили, что основное внимание собеседники уделили вопросам подготовки и проведения совместных мероприятий в 2020 году, основными из которых определены IX Московская конференция по международной безопасности, мероприятия, посвященные празднованию Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Армейские международные игры-2020, VI Международный военно-технический форум "Армия-2020", а также заседание совместной коллегии министерств обороны Белоруссии и России.
"По окончании встречи обе стороны подтвердили готовность к дальнейшему взаимодействию в областях, представляющих обоюдный интерес", - добавили в пресс-службе ведомства.
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